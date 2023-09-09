Власти Крыма отвергли «перемогу» ВСУ в воинской части в Симферополе Советник главы Крыма заявил о бытовом возгорании в воинской части в Симферополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар вспыхнул в воинской части в Симферополе, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, несмотря на попытки пропагандистов на Украине приписывать подобные ЧП в городе «победам» ВСУ, речь идет об обычном бытовом возгорании.

Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в «перемогу». Не выйдет. В воинской части в Симферополе обычное бытовое возгорание, — написал Крючков.

По словам советника, на месте работают две пожарные машины. Возгорание уже локализовано.

В Сети распространились кадры, на которых, предположительно, показан пожар в воинской части. На видео видно огромный столб темно-серого дыма, поднявшийся над местом ЧП.

По информации Telegram-канала «Mash на волне», на территории воинской части в Симферополе загорелись ангары, огонь распространился на площади 500 квадратных метров. По его данным, сначала на улице Эскадронной загорелась трава, после чего пламя перекинулось на часть, куда стягивают пожарную технику со всего города. Как пишет канал, боеприпасов в ангарах нет, но есть несколько тонн горючего. Сведений о пострадавших не поступало. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

В конце июля в Сети распространились сообщения о многочисленных взрывах, якобы прогремевших в разных районах Симферополя, при этом в некоторых публикациях утверждалось, что в городе могла работать ПВО. Советник главы Крыма тогда решительно опроверг информацию о взрывах, назвав ее украинским вбросом.