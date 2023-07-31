Власти Крыма назвали украинскими вбросами сообщения о взрывах в Симферополе Советник главы Крыма Крючков назвал украинскими вбросами сообщения о взрывах в Симферополе

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Информация о взрывах в Симферополе является преднамеренным вбросом со стороны Украины, заявил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. Ранее сообщения о многочисленных взрывах в разных районах города опубликовал Telegram-канал «ЧП Симферополь». Авторы предполагали, что в Симферополе работают силы ПВО.

По Симферополю — украинский вброс, — написал Крючков.

Ранее издание Daily Express сообщило, что солдаты ВСУ проходят в Великобритании подготовку к вторжению в Крым. По информации источника, операция по захвату полуострова будет включать атаки с воздуха, земли и моря, а также использование бронетехники.

Как заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, попытка стран Запада захватить полуостров обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины. По его словам, у России достаточно средств для защиты своих территорий и суверенитета.

В Минобороны России заявили, что в ночь на 30 июля украинские войска попытались атаковать Крым 25 беспилотниками. В ведомстве заявили, что силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 16 вражеских дронов, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).