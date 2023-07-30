Daily Express: Великобритания готовит ВСУ к вторжению в Крым

Фото: МО Украины

В Великобритании украинские военнослужащие проходят подготовку к захвату Крыма, сообщает издание Daily Express со ссылкой на источники. По их данным, Украина намерена взять полуостров до Рождества. В издании отмечают, что операция будет включать атаки с воздуха, земли и моря, а также использование бронетехники и ракет большой дальности.

Операция по его (Крыма. — NEWS.ru) возвращению будет представлять собой многократные удары по российским силам. Мы можем обучить их (ВСУ. — NEWS.ru) нашей тактике и показать, как использовать технику, но успех будет зависеть от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности, — рассказал высокопоставленный британский военный источник.

Ранее бывший советник президента Украины Алексей Арестович признался, что Киев хочет взять в заложники жителей Крыма и морить их голодом. По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный решает две задачи — выход к Черному морю и блокирование Крыма, в результате чего жители полуострова могут лишиться воды и еды.

Министерство иностранных дел России сообщило, что Киев по-прежнему планирует захватить Крым военным способом с подачи США. По данным ведомства, Вашингтон пытается «заработать очки на крымской кампании» и подстрекает Украину к нанесению ударов по республике. Между тем президент США Джо Байден выразил сомнения в том, что Украина сможет быстро вернуть себе Крым. По его словам, это может произойти не сразу, а после некоего переходного периода.