Минобороны РФ раскрыло детали ночной атаки ВСУ на Крым Минобороны России: Киев ночью пытался атаковать Крым 25 беспилотниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины ночью пытались атаковать Крым 25 беспилотниками. В Telegram-канале ведомства сказано, что 16 дронов были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО), остальные девять — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. Шестнадцать украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО, — говорится в сообщении.

Девять украинских беспилотников не достигли целей и потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. В результате пресеченной атаки украинских сил пострадавших и разрушений нет, отметили в военном ведомстве.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ пытались разрушить железную дорогу между его регионом и Крымом. Он уточнил, что все снаряды были сбиты системой ПВО. Обломки ракет незначительно повредили будку обходчика и контактную линию.

Крымский мост 17 июля был атакован двумя морскими беспилотниками. Из-за повреждений было организовано реверсивное движение автотранспорта по одной полосе, из-за чего движение иногда приостанавливают. Подобные меры носят временный характер. В последний раз мост закрывали 29 июля.