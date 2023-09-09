Немецкий полковник объяснил жалобы Зеленского на уклонистов Полковник из ФРГ Рихтер: жалобы Зеленского на уклонистов говорят о проблемах ВСУ

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Публичные жалобы президента Украины Владимира Зеленского на уклонистов являются тревожным знаком, заявил в беседе с Die Welt полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер. По мнению военного эксперта, прежде всего они говорят о появляющихся проблемах в ВСУ с личным составом.

При этом жалобы на уклоняющихся от мобилизации украинцев также показывают, что «образ Украины, объединенной патриотизмом», верен лишь частично, сказал Рихтер. Он напомнил, что в странах ЕС сейчас находятся около 600 тысяч украинских мужчин и это число «имеет значение».

Что касается их выдворения из Европы для последующей мобилизации в ВСУ, то, считает полковник, сделать это с правовой точки зрения «будет не так-то просто». Хотя, по словам Рихтера, заявления Украины об уклонистах призваны в какой-то степени оказать давление на Запад. Военный эксперт также рассказал, что прежде Зеленский «давал понять за закрытыми дверями», что выдача сотен тысяч уехавших украинцев могла бы компенсировать «кадровую слабость» ВСУ.

И все это дает понять, что демографическая проблема — это на самом деле то, с чем приходится иметь дело Украине, и это, естественно, не говорит в пользу бесконечного затягивания боевых действий, — подчеркнул он.

Ранее посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий не смог подтвердить украинским СМИ, что Варшава начала экстрадировать на Украину беженцев-мужчин призывного возраста. Дипломат отметил, что ничего об этом не слышал. Речь идет не об украинцах призывного возраста, которые смогли уехать в Польшу, а о тех, кто занимался незаконной переправкой уклонистов через границу.