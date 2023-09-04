Посол Польши на Украине прокомментировал выдачу Киеву призывников Посол Цихоцкий не смог подтвердить, что Варшава стала выдавать Киеву призывников

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бартош Цихоцкий

Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий не смог подтвердить украинским СМИ, что Варшава начала экстрадировать на Украину беженцев-мужчин призывного возраста. В комментарии изданию «Страна.ua» дипломат отметил, что ничего об этом не слышал.

Для меня это какая-то новая информация, поэтому на этот момент не смогу комментировать, — сказал посол.

Отмечается, что речь идет не об украинцах призывного возраста, которые смогли уехать в Польшу, а о тех, кто занимался незаконной переправкой «уклонистов» через границу.

О том, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, сообщило издание Rzeczpospolita. Отмечается, что украинцев, пересекающих границу, пробивают по специальной базе, где содержатся данные о том, преследуется ли конкретное лицо прокуратурой.

По данным газеты, в Польшу въехало около 2,87 млн украинцев. При этом выехали из Польши 2,8 млн. В Верховной раде Украины обратили внимание, что оставшиеся 70 тысяч человек могли бы мобилизовать и укрепить оборону государства.

До этого Министерство обороны Украины разрешило призывать в армию ограниченно годных граждан. Это касается мужчин с «кратковременными болезненными проявлениями расстройств психики» и бессимптомных ВИЧ-инфицированных.