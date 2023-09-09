Названо условие передачи Украине американских баллистических ракет ATACMS Военэксперт Дандыкин: США передадут Украине ракеты ATACMS без всяких условий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США могут передать Украине баллистические ракеты ATACMS без каких-либо условий, поскольку украинское контрнаступление оказалось провальным, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что Запад одобряет поставки любого вооружения, которое просит Киев. Речь идет про одобрение поставок истребителей F-16, снарядов для Abrams с обедненным ураном, а также про кассетные боеприпасы, уточнил он.

Предположу, что США могут передать Украине баллистические ракеты ATACMS без всяких условий, так как у Киева все посыпалось, все, во что США вкладывали деньги — это контрнаступление, — сказал он.

По словам эксперта, если в ВСУ набирают людей в возрасте от 50 лет и старше, это говорит о плохом положении дел на фронте для Украины. Он также заявил, что Великобритания и Франция уже передали ВСУ свои «однотипные» крылатые ракеты, и предположил, что ФРГ также одобрит поставки снарядов дальностью до 500 км.

Скорее всего, и немцы дадут свои ракеты с дальностью до 500 км, ATACMS, насколько я знаю, летит до 300 км и запускает с установки HIMARS. Но мы готовы их сбить, сбивали украинские «Гром-2» уже, — подытожил он.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что «противниками» американских ATACMS могут стать российские ЗРК С-300, С-400, «Бук», «Тор», «Панцирь» и, возможно, «Тунгуски». Он добавил, что МиГ-31 также способен перехватить вражеские ATACMS в случае получения соответствующих координат.