Ильиновка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 февраля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 11 февраля? Что происходит у Александровки, Волчанска, Веролюбовки, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Красного Лимана, Новодмитровки, Озерного, Павловки, Предтечино, Покровска, Радьковки, Степановки, Торецкого, Удачного и Харькова?

WarGonzo

По информации Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении ВС РФ атакуют в районе Павловки, а также продвигаются в районе Торецкого.

«На Константиновском направлении идут бои за Бересток. ВС РФ продвигаются в Ильиновку, ведут бои в южной части Степановки. На Краснолиманском направлении войска РФ расширяют контроль территории между Яровой и Александровкой. Продолжаются бои за Дробышево. В Красном Лимане есть продвижение в микрорайоне Коммунальный. На Северском направлении идут бои в Резниковке. Харьковский фронт. На Волчанском направлении есть продвижение в районе Симоновки и в Волчанских Хуторах», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ ведут бои возле Старицы, Симиновки и в районе Волчанских Хуторов, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Идут бои за Красный Лиман и прилегающие районы. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление. Севернее Красноармейска (Покровска) — бои высокой интенсивности в районе Добропольского выступа. В Сумской области ВС РФ ведут тяжелые наступательные бои в Сумском, Краснопольском и в Глуховском районах. В Черниговской области ударом ОТРК „Искандер-М“ и БПЛА „Герань“ поражены места подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия ВСУ у населенного пункта Жадово», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Славянском направлении идут активные боевые действия в населенных пунктах Александровка и Дробышево, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В районе Красного Лимана ВС РФ продвинулись в микрорайоне Коммунальный. Восточнее улицы Советской (Слабожанская) до АЗС идут активные бои. Севернее Масляковки расширили зону контроля. Продолжаем уничтожать логистику ВСУ. Константиновское направление. В Константиновке продолжаются бои, а также в районе вокзала и вдоль реки Кривой Торец. Южнее, в районе Берестка, идут бои за село, кроме того, в Степановке идут бои в южной части села», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

