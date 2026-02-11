Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 07:35

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 февраля: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 11 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 108 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 10 февраля до 07:00 мск 11 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 49 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 29 БПЛА — над территорией Ростовской области, семь БПЛА — над территорией Саратовской области, семь БПЛА — над акваторией Черного моря, три БПЛА — над территорией Астраханской области, два БПЛА — над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Республики Калмыкия, два БПЛА — над территорией Республики Татарстан, один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области, один БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Тульской области, один БПЛА — над акваторией Азовского моря, один БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Республики Северная Осетия», — рассказали в Минобороны.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

ПВО
ВСУ
ВС РФ
Минобороны РФ
