«Их любили»: что Захарова сказала об иноагентах, позволят ли им вернуться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Петербургском международном экономическом форуме представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос, смогут ли артисты-иноагенты когда-нибудь вернуться на родину? Что она ответила, кто из звезд пытался оспаривать статус в суде?

Что сказала Захарова

По словам представителя Министерства иностранных дел, решение об отъезде из страны принимали сами артисты, их никто не вгонял.

«Они самостоятельно без какого-либо давления взяли и уехали. Может быть, они и дальше будут свою судьбу решать сами? Им никто не угрожал, не угрожал их семьям. Люди их любили, а они взяли и людей предали. Много они сделали хорошего. Творчество их нравится многим. Это останется с ними, с нами, со всеми. Оценка их как граждан, как общественных деятелей меняется из-за их поступков», — подчеркнула Захарова в беседе с Super.ru.

Кто пытался оспорить статус иноагента

В марте Московский городской суд признал законными решения Замоскворецкого районного суда Москвы, который отказался исключать из реестра иностранных агентов шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и артиста Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Соответствующий запрос представители этих двух артистов направили в инстанцию летом прошлого года.

«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения», — указано в электронной базе Мосгорсуда.

В конце апреля Галкин подал кассационную жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра. Теперь жалобу шоумена рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции.

В мае Слепаков также подал жалобу из-за отказа снять с него статус иноагента. Дата судебного заседания не назначена.

«Второй кассационный суд зарегистрировал кассационную жалобу Слепакова С. С.», — уточнила собеседница агентства.

Кроме того, певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) не смогла через суд добиться исключения из реестра иностранных агентов. Жалоба артистки рассматривалась во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

«Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», — сообщили агентству в суде.

Певицу внесли в список иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте объяснили решение тем, что артистка «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников».

Кто может получить статус иноагента

Обязанности и ограничения, касающиеся иноагентов, описаны в федеральном законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он вступил в силу 1 декабря 2022 года.

Согласно этому закону, статус иноагента в России могут получить физические и юридические лица, некоммерческие организации (НКО), общественные объединения, действующие без образования юридического лица и СМИ.

Чтобы это произошло, они должны соответствовать двум критериям: находиться под иностранным влиянием и вести определенную деятельность.

Под понятие иностранного влияния попадает получение лицом или организацией поддержки, а также оказание воздействия из-за рубежа, в том числе с помощью принуждения. Поддержкой в таком случае считается получение от иностранного источника денег, оборудования или техники, а также организационно-методических материалов, научно-технической и другой помощи.

Как можно снять статус иноагента

Россиянин может снять статус иностранного агента через Министерство юстиции, несмотря на отсутствие четких критериев в законодательстве, рассказал депутат Госдумы Юрий Синельщиков. Парламентарий уточнил, что для этого необходимо предоставить документы, которые подтвердят отсутствие условий, из-за которых статус был получен.

«Статус иноагента снимает Минюст. Для этого должна быть документально подкрепленная уверенность в отсутствии действий и прочих условий, которые стали причиной присвоения этого статуса», — пояснил депутат.

Синельщиков подчеркнул, что у Минюста уже есть подобный опыт снятия статуса иноагента. Так, кто-то доказывал, что получал незначительные суммы от иностранных источников по сравнению со своими доходами, а другие оспаривали сам факт. Парламентарий подчеркнул, что при отсутствии четких критериев у ведомства есть своя практика для разрешения подобных ситуаций.

Читайте также:

Личная жизнь, Пугачева, уехавшие артисты и Украина: куда пропала Распутина

Слухи о помолвке, новый бизнес, смена образа: как живет Ивлеева

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес: история любви