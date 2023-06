Бен Аффлек и Дженнифер Лопес: история любви Рассказываем, как складываются отношения между Лопес и Аффлеком в 2023 году

Фото: Rocco Spaziani/Global Look Press

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес женаты почти год. Они доказали своим примером, что для настоящей любви не существует непреодолимых преград. Расскажем, как развивались отношения этой пары и чем занимаются Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сейчас.

С двух попыток: как стать мужем Дженнифер Лопес

Лопес и Аффлек встретились в 2002-м на съемках фильма «Джильи», в котором им достались главные роли. Картину назвали худшей комедийной лентой в истории американского кинематографа за четверть века, она собрала все призы антипремии «Золотая малина». Дженнифер Лопес и Бен Аффлек «победили» в номинации «Худший дуэт года». Но молодым людям этот провальный проект подарил любовь и счастье. В том же году Аффлек снялся в клипе Лопес Jenny from the block («Дженни c района»), а в 2003-м сделал ей предложение, подарив артистке кольцо с розовым бриллиантом за два с половиной миллиона долларов.

Журналисты придумали для Лопес и Аффлека забавное прозвище — Беннифер. Пристальное внимание прессы и фанатов сказалось на отношениях пары. Они не справились с психологическим давлением и расстались, отменив свадебную церемонию за несколько часов до ее проведения.

Вскоре Дженнифер Лопес вышла замуж за своего старого друга, актера и певца Марка Энтони. В их браке родились близнецы. В 2011 году супруги охладели друг к другу и заявили о том, что расходятся. Но официально развод был оформлен только в 2014 году. В течение трех лет Дженнифер встречалась с танцором Каспером Смартом, но создать с ним семью не получилось. Потом последовал кратковременный роман с рэпером Дрейком, который тоже не закончился браком.

Фото: GRAHAM WHITBY BOOT/ALLSTAR/Global Look Press Дженнифер Лопес

Отношения Джей Ло с бейсболистом Алексом Родригесом продлились почти пять лет. Три года Дженнифер была помолвлена с бывшим игроком «Нью-Йорк Янкиз». Они дважды откладывали свадьбу, объясняя свое решение плотным рабочим графиком и обстоятельствами, связанными с пандемией коронавируса. Дженнифер не реагировала на сплетни об изменах возлюбленного, удивляя всех своей выдержкой и спокойствием. В 2021 году ее терпение закончилось, и пара распалась. Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили публике, что остались друзьями.

На тот момент Бен Аффлек уже шесть лет был разведен со своей женой, актрисой Дженнифер Гарнер, от которой у него трое детей. Как писали СМИ, звезда сериала Alias (в русском переводе «Шпионка») устала от алкогольной зависимости и измен супруга. Однако, судя по тому, что бракоразводный процесс длился три года, Дженнифер Гарнер не торопилась расставаться с мужем и надеялась на урегулирование семейных проблем.

В 2021 году Бен Аффлек вновь начал встречаться с Дженнифер Лопес. Через 18 лет разлуки влюбленные решили дать друг другу второй шанс, о чем объявили в соцсетях. Фанаты, затаив дыхание, следили за развитием этих романтических отношений. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек прогуливались, взявшись за руки, целовались на скамейке как подростки. В Сети были опубликованы фотографии пары за столиком кафе и на курортном пляже.

В сентябре того же года Лопес и Аффлек посетили Венецианский кинофестиваль. На внеконкурсном показе был представлен фильм Last Duel («Последняя дуэль», в создании которого Бен принимал активное участие. Он был соавтором сценария и сопродюсером, а также сыграл одну из главных ролей.

Фото: IPA/Global Look Press Как стать мужем Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: свадьба века

В апреле 2022 года Бен сделал предложение певице. Как позже рассказывала Дженнифер Лопес, это произошло в ванной комнате. Бен встал на одно колено перед возлюбленной и попросил стать его женой. Он преподнес ей кольцо с редчайшим зеленым бриллиантом стоимостью $5 млн.

Через три месяца, в середине июля, пара поженилась. Тайная церемония состоялась в скромной часовне в Лас-Вегасе. Дженнифер надела белоснежное кружевное платье. Бен выбрал белый смокинг. Знаменитостям не было оказано каких-либо преференций. Звездные новобрачные поженились, как обычные люди: они даже стояли в очереди из четырех пар на пути к алтарю.

В медовый месяц молодожены улетели на частном самолете в город всех влюбленных — Париж. Через несколько часов после прибытия в столицу Франции их видели сидящими за столиком на открытой террасе в кафе на Елисейских полях. Дженнифер, одетая в свободное платье из красной струящейся ткани, эффектно смотрелась рядом с мужем в классическом темном костюме.

Вернувшись домой, супруги отпраздновали вторую свадьбу. Грандиозное торжество прошло в поместье Бена Аффлека в штате Джорджия через месяц после формального бракосочетания. Празднования длились три дня. Программа включала официальную церемонию на лужайке, роскошный ужин на берегу океана, фейерверк и вечеринку в стиле барбекю. На свадьбе присутствовали пятеро детей молодоженов от предыдущих браков каждого, их друзья и коллеги по киноиндустрии: Мэтт Деймон с супругой Лусианой Барросо, режиссер Кевин Смит, актер Джейсон Мьюз, телеведущий Джимми Киммел, а также, как писали таблоиды, Джордж Клуни, Рене Зеллвегер и Джейн Фонда.

Свадебные хлопоты не помешали Джей Ло в 2022 году сыграть главные роли в двух фильмах: Marry me («Первый встречный») и Shotgun Wedding («Моя пиратская свадьба»).

Фото: L.Urman/Global Look Press Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в 2023 году

Превратности любви: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в 2023 году

У Дженнифер Лопес и Бена Аффлека много общего: оба целеустремленные, творческие, не останавливающиеся на достигнутом люди, которые преданы семейным ценностям. Дженнифер приветствует активное участие Бена в воспитании детей от предыдущего брака. Супруги провели Рождество в конце прошлого года месте со всей семьей. Дети актеров собрались вокруг елки и нашли под ней подарки, приготовленные родителями.

Тем не менее в СМИ время от времени появляются сообщения о том, что Бен и Дженнифер часто ссорятся, разговаривают друг с другом на повышенных тонах, причем даже на публичных мероприятиях. В начале февраля на церемонии вручения премии «Грэмми» Аффлек выглядел печальным и скучающим, из-за чего ему пришлось выслушать критические замечания от Джен. Так считает один из экспертов, расшифровавший разговор пары по губам. Бывшая жена Аффлека дает понять, что не верит в его новый счастливый брак из-за характера экс-супруга. А первый муж Лопес, ресторанный менеджер Охани Ноа, списывает размолвки в звездной семье на амбициозность Дженнифер.

Однако мистер и миссис Аффлек (после свадьбы Джен взяла фамилию мужа) уверяют, что у них все хорошо. В интервью Бен восхищается молодостью и красотой своей жены, рассказывает о том, что она не придерживается никаких диет, чтобы прекрасно выглядеть, и регулярно занимается спортом. Аффлек заявил в ответ на комментарии по поводу своего мрачного настроения на церемонии «Грэмми», что удивлен такой реакцией журналистов. По его словам, ему было интересно присутствовать на таком важном событии в жизни жены.

В 2023 году, после двух лет поисков, супруги приобрели совместный особняк в Беверли-Хиллз за $60 млн. В текущем году вышло четыре фильма с участием Аффлека: Air («Air: Большой прыжок»), The Flash («Флэш»), Aquaman and the Lost Kingdom («Аквамен и потерянное царство») и Hypnotic («Гипнотик»). Причем в спортивной драме «Air: Большой прыжок» Аффлек не только сыграл главную роль, но и был режиссером, а также соавтором сценария.

Фото: FashionPPS/Global Look Press Дженнифер Лопес сейчас

Все под контролем: Дженнифер Лопес сейчас

Актриса готовится встретить свой 54-й день рождения. В этом году Дженнифер Лопес записала студийный альбом This is me... now («Это я... сейчас»). В мае поклонники Аффлек получили еще один подарок. На экраны вышел американский боевик Mother («Мать»), в котором Дженнифер продемонстрировала высокий уровень актерского мастерства и отличную физическую форму. Она сыграла роль женщины, профессионального киллера, спасающей дочь-подростка, которой угрожает смертельная опасность.

