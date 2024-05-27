Еще один российский артист обжаловал отказ в снятии с него статуса иноагент Семен Слепаков обжаловал отказ в снятии с него статуса иноагента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подал кассационную жалобу из-за отказа снять с него статус иностранного агента, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции. Отмечается, что дата судебного заседания не назначена.

Второй кассационный суд зарегистрировал кассационную жалобу Слепакова С. С., — уточнила собеседница агентства.

В конце апреля шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также подал кассационную жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов. Известно, что летом прошлого года Замоскворецкий суд поддержал сторону Минюста, который посчитал нецелесообразным «удаление» артиста из списка. Теперь жалобу шоумена рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Семен Слепаков ликвидировал свое ИП и оборвал последние связи с Россией. По информации канала, через ИП комик получал деньги по рекламе и другим контрактам. В начале октября прошлого года Слепаков продал элитную квартиру в Москве. Недвижимость площадью 217 квадратных метров предлагалась за 295 млн рублей.