Суд принял решение по жалобе Земфиры на статус иноагента Земфира не смогла добиться исключения из реестра иноагентов

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Земфира

Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) не смогла через суд добиться исключения из реестра иностранных агентов, сообщило РИА Новости. Жалоба артистки рассматривалась во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, — сообщили агентству в суде.

Певицу внесли в список иноагентов в феврале прошлого года. В Минюсте объяснили решение тем, что артистка «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников». Адвокат Земфиры Александр Передрук отмечал, что Минюст вменил певице получение денег от ирландской и германской кредитных организаций.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней. Кроме того, им нельзя выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Вступивший в силу закон обязывает избирком принимать документы россиян для участия в выборах лишь в том случае, если они не входят в реестр иноагентов. Кроме того, в случае, если иноагент уже занимает публичную должность, он сможет остаться на своем посту, только если будет исключен из реестра в течение 180 дней с даты вступления закона в силу.