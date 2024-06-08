Объявившая о своем возвращении на сцену певица Маша Распутина посоветовала коллегам, уехавшим из страны после начала спецоперации, сидеть тихо и «не обгаживать» страну. Что она говорила об Украине, как конкурировала с Пугачевой, что известно о личной жизни артистки?
Что Распутина сказала об уехавших артистах
В интервью Борису Корчевникову Распутина подчеркнула, что позиция артистов «обгаживать» страну является неблагодарной и бессовестной.
«Убежали — тогда сидите тихо. Зачем говорить про страну, которая давала вам все? Берете и обгаживаете все. Эти „рабы и холопы“ ходили к вам на концерты, отдавали последние деньги», — подчеркнула Распутина.
Что связывает Машу Распутину с Украиной
Мария Распутина поддерживает спецоперацию и не собирается уезжать из страны. В мае 2022 года в эфире программы «Ты не поверишь» певица заявила, что Россия для нее является всем.
«Я не покидаю ее и никогда не покину. Я — русская душа. Русский человек никогда в Израиль не побежит, не будет там отдыхать, лечиться, тем более прятаться», — сказала она.
Однако из-за конфликта на Украине Распутина уже много лет не может приехать на могилу матери, похороненной там. Артистка рассказала MK.RU, что с этой страной ее связывает детство и юность, а в Киеве у нее до сих пор проживает много друзей.
«То, что сейчас происходит, очень печально. У меня много друзей на Украине, дальних родственников. Народ жалко», — сообщила исполнительница.
Почему Распутина не выходит замуж
60-летняя Распутина призналась, что не намерена выходить замуж за бизнесмена Виктора Захарова, с которым живет уже 24 года. Звезда также рассказала, что замуж хотела раньше, но возлюбленный был женат, а развелся официально только в прошлом году.
Распутина и Захаров познакомились в 1999 году. У Маши тогда уже была дочь от Владимира Ермакова. В 2000 году артистка родила еще одну дочь. Сейчас бизнесмен хочет оформить брак с певицей, но она категорически против.
«Ой, мама родная, не смешите мои уши. Какая свадьба? Никогда этого не будет! Я что вам, девочка? Если он хочет, пусть женится, мне это не надо! Когда я хотела, тогда и надо было, а сейчас уже время прошло», — заявила Распутина.
Также она призналась Корчевникову, что Виктору с ней непросто.
«Я думаю, что ему тяжело со мной, все-таки тяжело объять необъятное. Все-таки 24 года вместе, это большой срок», — сказала артистка.
Как Распутина конкурировала с Пугачевой
Композитор Игорь Матета в разговоре с NEWS.ru заметил, что бывший муж артистки Владимир Ермаков преувеличивал свою роль в ее творческой судьбе. Раскруткой певицы занимался собеседник издания вместе с Иосифом Кобзоном. Слова ее самых ярких хитов написал Леонид Дербенев, с которым ее познакомил Матета.
Этой же точки зрения придерживается и Сергей Соседов. По его словам, Дербенев стал писать тексты песен для Распутиной потому, что ранее разочаровался в Пугачевой и искал ей замену.
«Дербеневу не нравилось поведение Пугачевой, поскольку у нее развивалась звездная болезнь, заносчивость. В Распутиной он увидел в какой-то степени преемницу Пугачевой: яркую и самобытную исполнительницу. Маша очень живая, образ дерзкий. Где-то Распутина использовала краски Аллы Борисовны. А вот вокально Маша ее даже превосходила, Пугачева ведь не могла никогда петь на расщеплении звука», — подчеркнул Соседов.
Дербенев написал для Распутиной тексты песен «Я родилась в Сибири», «Живи, страна», «Городская сумасшедшая», «Синий понедельничек» и многие другие.
Сергей Дворцов вспоминает, что аудитории понравились и песни, и «народный образ Распутиной». Он назвал ее талантливой личностью, которая добилась чего хотела, стала звездой и остается артистом-легендой.
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