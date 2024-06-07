Слухи о помолвке, новый бизнес, смена образа: как живет Ивлеева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Настя Ивлеева была замечена с кольцом на безымянном пальце правой руки на открытии своей лапшичной Nudles by Ivleeva в Москве. Правда ли, что она помолвлена, что за лапшичную открыла знаменитость, какие последние новости выходили о ней?

Помолвлена ли Ивлеева

В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) блогер опубликовала видеоролики с открытия ресторана. При этом сама она не говорила о помолвке.

Несмотря на это, некоторые фанаты предположили, что девушка могла надеть обычное кольцо специально, чтобы привлечь внимание к открытию лапшичной.

При этом в начале мая звезда призналась, что ее сердце на данный момент свободно. Блогер в ходе интервью предпринимателю Андрею Третьякову сообщила, что не хочет приводить никаких подробностей о своей личной жизни.

«Мое сердце свободно, без подробностей», — сказала Ивлеева.

Что за лапшичную открыла Ивлеева

Настя Ивлеева вместе с партнером по бизнесу Александром Пичугиным открыла лапшичную. Блогер рассказывала на пресс-конференции о новом этапе в жизни, а также приготовила гостям коктейли.

33-летняя звезда заявила, что относится к заведению серьезно, ведь она мечтала об открытии несколько лет, передает StarHit.

«Я действительно сейчас хочу сконцентрироваться на ресторанном бизнесе. Понимаю, как работают различные коллаборации данного характера, когда блогеры или артисты благодаря своему бренду участвуют в бизнесе, участвуют неполноценно, и, в общем-то, где-то это успешно, где-то малоуспешно… Мне бы не хотелось повторять неуспешный опыт. Я как раз таки, как человек, который на полную катушку отдается любимому делу, хочу участвовать в этом, если не на 100 процентов, то по крайней мере на 90», — поделилась она.

Ресторатор Пичугин отметил, что лапшичная будет работать в несколько смен: с 12 до 20 — для студентов и офисных сотрудников, которым предложат бизнес-ланчи, до 00:00 заведение станет баром с поздними ужинами, а ночью будет играть азиатская музыка и гости выплеснут все эмоции в караоке.

Как россияне отреагировали на смену имиджа Ивлеевой

Поклонники в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сравнили Ивлееву с бухгалтером после того, как она остригла волосы и перекрасилась в брюнетку. В комментариях под постом некоторые сообщили, что стали относиться к блогеру хуже после истории с «голой» вечеринкой. Другие отметили, что перестали верить словам телеведущей, а также предположили, что ей уже не вернуть прежней популярности.

«Была Настюшка-опасность. Стала Анастасия-бухгалтер. Ну а вообще, глупость не закрасить, как ни старайся», — прокомментировала смену образа Ивлеевой подписчица Юлия.

В свою очередь продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что Ивлеева кардинальной сменой образа хотела отвлечь внимание от истории с «голой» вечеринкой. Эксперт подчеркнул, что она не только пытается менять информационное поле вокруг себя при помощи увлечения политикой, но и идет на визуальные изменения.

«Анастасия [Ивлеева] полностью меняет образ, чтобы та история с вечеринкой осталась в ее воспоминании в прошлом образе. Она не только старается изменить информационное поле вокруг себя, то есть начинает увлекаться политикой, едет в Донбасс, показывает свое отношение. Но еще и визуально меняет образ. Мне кажется, с этим связано кардинальное „переобувание“ данного артиста», — пояснил Рудченко.

Что Ивлеева сказала о дружбе в шоу-бизнесе

Блогер и телеведущая пожаловалась на неискренность и отсутствие дружбы в российском шоу-бизнесе, сообщает Telegram-канал «Светские хроники». По словам Ивлеевой, она всегда держалась «особнячком» и не состояла в светских компаниях.

Девушка также отметила, что благодаря такому положению дел после «отмены» из-за «голой» вечеринки в ее жизни ничего не поменялось.

«Я всегда держалась особнячком, у меня не было такого, что я была замечена в каких-то компаниях и к ним была привязана. Я всегда была обособлена и этим себе крайне нравлюсь. Поэтому в моей жизни ничего, по сути, не поменялось. Наоборот, я стала ближе к семье и очень этому рада. Я была на периферии: не с этими и не с теми. А что касается звездной тусовки, там дружбы вы не найдете. Нет искренности, конечно», — поделилась телеведущая.

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