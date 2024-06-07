Ивлеева породила слухи о помолвке Ивлеева появилась на открытии ресторана с кольцом на безымянном пальце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Настя Ивлеева была замечена с кольцом на безымянном пальце правой руки на открытии своей лапшичной Nudles by Ivleeva в Москве. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала видеоролики с мероприятия. При этом сама не говорила о помолвке.

Несмотря на это, некоторые фанаты предположили, что девушка могла надеть обычное кольцо специально, чтобы привлечь внимание к открытию ресторана. Оно запланировано на 7–8 июня.

Ранее стало известно, что Ивлеева решила открыть ресторан после скандальной «голой» вечеринки. Заведение будет специализироваться на азиатской кухне.

22 марта Ивлеева открыла бар в центре Москвы. Сперва в меню был целый набор алкогольных напитков, намекающих на «голую» вечеринку, потом коктейли с отсылками пропали. Из-за скандальной тусовки на саму звезду YouTube жаловались в полицию и в суды.

До этого Ивлеева шокировала фанатов новым образом — она перекрасилась из блондинки в брюнетку, а также сделала короткую стрижку. Также певица и телеведущая Ольга Бузова предложила присвоить Ивлеевой звание «Кринж года», отметив, что считает себя самым стильным человеком в российском шоу-бизнесе.