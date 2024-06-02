Ивлеева после «голой» вечеринки открывает в Москве азиатский ресторан

Блогер Анастасия Ивлеева решила открыть ресторан после скандальной «голой» вечеринки, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу заведения. Заведение, открытие которого пройдет в Москве 7 июня, будет специализироваться на азиатской кухне.

22 марта Ивлеева открыла бар в центре Москвы. Сперва в меню был целый набор алкогольных напитков, намекающих на «голую» вечеринку. Среди пива, джина и других напитков были «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» или же «Коктейль с извинениями». Но почти сразу после технического открытия из меню пропали все коктейли с отсылками к блогеру.

Также сообщалось, что компания Ивлеевой «Коленки пчелы», специализирующаяся на производстве чипсов и энергетиков, заработала за минувший год около 2,8 млрд рублей. По данным СМИ, сама блогер обогатилась за счет продажи чипсов и газировки Easy Peasy на 93 млн рублей, за год выручка предприятия Ивлеевой выросла больше чем на 500%.

Telegram-канал Mash сообщал, что Ивлеева вышла из числа владельцев бара Nudles. По его данным, единоличным собственником заведения стал ресторатор Александр Пичугин.