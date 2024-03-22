Выборы, бар, Путин: как живет Настя Ивлеева после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева редко выходит на связь после скандала вокруг «голой» вечеринки. Где она сейчас, чем занимается, что пишет в соцсетях?

Как живет Ивлеева после «голой» вечеринки

В феврале сообщалось, что блогер после тусовки в московском клубе «Мутабор» не посещает публичные мероприятия, питается фастфудом и живет в загородном доме на Новой Риге. По информации источника, рекламодатели разорвали контракты с Ивлеевой, в двух сериалах и одном полнометражном фильме, где должна была сниматься телеведущая, ей ищут замену. Кроме того, имя Ивлеевой пропало с сайта актерского агентства Thomas Agency, с которым она ранее сотрудничала.

Отмечалось, что из-за суда с поставщиком также была приостановлена деятельность компании Ивлеевой по производству чипсов и газировки «Коленки пчелы». После скандала телеведущую периодически видят в компании бойфренда Бориса Махмурова у окошка кафе на дороге, где она покупает роллы с креветками, наггетсы и чизбургеры на сумму около 1400 рублей.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Однако 22 марта стало известно, что Ивлеева открыла бар в самом центре Москвы. В меню целый набор коктейлей, намекающих на «голую» вечеринку и последовавшие извинения. SHOT сообщал, что блогер является совладелицей ООО «Блеск», которое занимается барами и ресторанами. Один из таких — Nudles в Столешниковом переулке в центре Москвы. В новом баре ей принадлежит только 20%, остальное — бизнесмену Александру Пичугину.

Среди пива, джина и других напитков можно встретить «Слёзы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» или же «Коктейль с извинениями». Однако почти сразу после технического открытия из меню пропали все коктейли с отсылками к «голой» вечеринке. Теперь там можно заказать коктейль «Самурайский» или же напиток под названием «Инь, янь, похулигань». Вместо фотографии Ивлеевой в меню теперь изображена другая девушка с темными волосами.

Что известно о поездке Ивлеевой в Донбасс

В конце февраля появилась информация, что Ивлеева может отправиться в Донбасс с благотворительной миссией по примеру народного артиста России Филиппа Киркорова, который также попал под «отмену» после участия в «голой» вечеринке. По данным СМИ, в ходе поездки блогер планировала посетить Донецк и побывать на мемориальном комплексе «Аллея ангелов».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Однако визит Ивлеевой в Донбасс не состоялся. Общественники в Донецке выступили против приезда блогера в ДНР, их видеообращение в своем Telegram-канале публиковал военкор Андрей Руденко. Телеведущей посоветовали «собирать чемодан и уезжать в Израиль» и напомнили, что Донбасс — это «не прачечная, а в зоне СВО ее никто не ждет».

Между тем Ивлеева в своем Telegram-канале реагировала на события спецоперации. Так, 30 декабря она выразила соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода, а 21 января ужаснулась ударами по Донецку.

22 февраля блогер опубликовала в Telegram-канале видео с концерта донецкого рэпера ОМ (настоящее имя — Дмитрий Пахомов) в Москве. По данным SHOT, соответствующий пост появился через несколько минут после того, как музыкант со сцены крайне негативно высказался о возможном приезде Ивлеевой в Донбасс.

«Сила в делах! Дима, спасибо за концерт», — написала она после выступления.

Что Ивлеева говорила о политических событиях в России

29 февраля блогер сообщила в Telegram-канале, что впервые посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Ивлеева призналась, что поддерживает озвученные главой государства инициативы.

«В этом году первый раз смотрела послание президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать», — написала она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

16 марта Ивлеева приняла участие в голосовании на выборах президента России. Она опубликовала в Telegram-канале фото с избирательного участка № 193 и сопроводила его подписью: «Та самая дверь».

Что за история со шкафом и Ивлеевой

16 марта стало известно, что шкаф, из-за которого Ивлеева подала в суд на мебельную компанию из Санкт-Петербурга, выставят на аукцион, а вырученные деньги направят на нужды спецоперации.

«Шкаф, из-за которого судится Ивлеева, продадут и направят деньги на нужды СВО. Сама блогер подала апелляцию, требуя увеличить сумму компенсации. Ранее она выиграла всего шесть тысяч рублей. Как заявил SHOT руководитель мебельной компании из Петербурга Дмитрий Ларичкин, гардероб, где Ивлеева должна была хранить свои брендовые вещи, будет выставлен на аукцион. На следующей неделе его сборка должна завершиться», — говорилось в публикации.

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