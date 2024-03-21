Дебош Кологривого: последние новости, бан от Burger King, извинения, Путин

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Никита Кологривый

Актера Никиту Кологривого арестовали после дебоша в одном из ресторанов Новосибирска. Какие последние новости о скандале со звездой сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте», как он извинился за свое поведение, зачем обращался к президенту России Владимиру Путину, кто поддержал артиста?

Что известно об аресте Кологривого

В Новосибирске 21 марта прошло заседание Центрального районного суда по делу Кологривого о мелком хулиганстве. В ночь на 19 марта актер устроил дебош в местном ресторане Tangiers Lounge. Он повздорил с охранниками и укусил сотрудницу заведения, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения ресторана.

После происшествия артист был задержан полицией и помещен в спецприемник. По итогам заседания суд принял решение арестовать Кологривого на семь суток. Сам актер заявил, что не будет обжаловать вердикт Дворца правосудия.

Однако с решением суда не согласилась сторона обвинения, которая настаивала на 15 сутках административного ареста для Кологривого. В прокуратуре посчитали, что наказание артиста слишком мягкое.

«В связи с мягкостью назначенного административного наказания будет подан протест», — сообщили в ведомстве.

Как Кологривый извинился за свое поведение

После вынесения приговора суда Кологривый принес извинения за устроенный дебош. Соответствующий ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Простите меня, дорогие, что я заставил многих нервничать, переживать, что я совершил такой поступок. Я его не оправдываю. Я лишь скажу, что я очень устал. <...> Я эмоционально выгорел», — сказал актер.

Он отметил, что согласен с приговором суда и намерен принять наказание «достойно».

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Никиты Кологривого Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Никиты Кологривого Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый

«Я исправлюсь. <...> Я вам докажу, что я достойный член общества», — заявил Кологривый в видеообращении.

Искренность извинений Кологривого вызывает сомнения, заявил NEWS.ru физиогномист Олег Воеводин. По его словам, артист с детства любит приукрасить действительность и не подчиняется законам.

«Форма лица Кологривого „огонь, вода, воздух“. Это показатель того, что с раннего детства он любитель приукрасить действительность. Это пробивной человек по характеру, все подает через юмор. Он нестандартная личность из-за формы лица и кучерявых волос. Это значит, что особо им управлять нельзя, не поддается законам и сделает все по-своему», — отметил Воеводин.

Зачем Кологривый обратился к Путину

В ходе заседания суда Кологривый также попросил прощения за скандал в ресторане. Он попросил Дворец правосудия о помиловании, отметив, что перед ним стоят задачи благотворительного характера.

«Обращаюсь не только к суду, но и к моим зрителям, и к ребятам, перед которыми я виноват. Я считаю, что я человек порядочный, я могу ошибиться 100%. Я прошу суд помиловать меня, потому что меня детская больница ждет в Новосибирске, церковь Александра Невского и множество благотворительных вещей. Я понял после сегодняшней ночи, что лучше я буду этим заниматься, а не дуростью какой-то. Прошу всех меня понять и простить», — сказал Кологривый во время заседания.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый

Артисту объяснили, что помиловать его может только президент России. Тогда актер обратился уже к главе государства Владимиру Путину.

«Ну тогда, Владимир Владимирович, пожалуйста», — заявил звезда «Слова пацана».

В комментариях к соответствующей новости в Дзен-канале NEWS.ru читатели подвергли актера критике за эту просьбу. Ряд пользователей выразил уверенность в том, что Кологривому следует отправиться в зону специальной военной операции, чтобы исправиться.

Кто поддержал Кологривого после дебоша

За актера заступилась его тетя. Женщина заявила, что Кологривый устроил дебош из-за перегрузок, так как не успевает нормально питаться и высыпаться. По ее словам, на поведение племянника повлиял и алкоголь. При этом она отметила, что не оправдывает Кологривого.

«Никита, когда прилетел сейчас, у него был такой перегруз: Никита сказал, что не может ни посидеть, ни покушать, ни поспать нормально — все встречи, встречи. <...> И то, что у него происходят нервные срывы, это оттого, что он не умеет отдыхать, сна у него нет. И алкоголь сыграл свою роль. Я его не оправдываю ни в коем случае, но он человек в первую очередь», — рассказала тетя актера.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале обратила внимание аудитории на то, что Кологривый еще достаточно юн, а также сильно популярен.

«Кологривый дебоширит. Любовь к критике окружающих или до сих пор в роли Кащея, не суть. Суть в том, что пацану 29 — все обсуждают. Гормоны, весна, популярность. Но это ненадолго, как показывает практика. Если малеха не остепениться», — отметила она.

Как Burger King наказал Кологривого

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не будет обслуживать Кологривого после скандала. Табличка с перечеркнутой фотографией актера уже появилась в заведении фаст-фуда на Большой Серпуховской улице в Москве.

«С 21.03.2024 Никите Кологривому запрещено находиться в любом ресторане „Бургер Кинг“. Не кусайте коленки сотрудниц ресторанов, лучше кусайте „Воппер“», — написано в объявлении.

Как заявил изданию «Газета.Ru» коммерческий директор Burger King Иван Шестов, в компании считают поведение актера недостойным, в связи с чем отказываются его обслуживать, пока он не извинится перед сотрудницей ресторана, которую укусил во время дебоша.

При этом во время заседания суда Кологривый сообщил, что уже принес извинения «покусанной» девушке, а также предложил ей укусить его в ответ.

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