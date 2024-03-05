Рэпер из Донецка призвал Нагиева громче говорить о своем патриотизме Рэпер из Донецка Дима ОМ призвал Нагиева громче говорить о своем патриотизме

Фото: NEWS.ru

Дмитрий Пахомов (Дима ОМ)

Донецкий рэпер Дмитрий Пахомов (Дима ОМ), чей клип «Дима дома» получил награду на третьей Национальной премии интернет-контента, признался корреспонденту NEWS.ru, что название композиции действительно связано с известной фразой актера и шоумена Дмитрия Нагиева «Дима — дома», сказанную им после начала специальной военной операции РФ на Украине. Музыкант считает, что Нагиеву можно громче говорить о своем патриотизме.

Услышал эти слова у Дмитрия Нагиева в видосе и понял, да, это оно, оно должно звучать громче. Хотя он и так невероятной громкий человек. Но сюда можно подставить любое имя, — пояснил исполнитель.

Дима ОМ заявил также, что после победы над другими именитыми номинантами вроде Басты или Макса Фадеева он чувствует себя спокойно. Это только начало большого пути, считает рэпер.

Мы победим, когда все эти люди начнут говорить правду, то, чего они не говорят сейчас. Понятное дело, что творчество — это не про политику, но это про искренность. Если в нем нет правды, то какая тогда у него ценность? — подчеркнул музыкант.

По его словам, своим творчеством он призывает всех публичных людей разобраться в ситуации, хотя многие думают, что и так все понимают.

Донецк сейчас стал Россией, туда можно спокойно приехать и узнать, чьи ракеты прилетают по городу, узнать, почему погибают люди. Это не призыв к политическому высказыванию, это призыв просто к человечности, — резюмировал Дима ОМ.

Заниматься творчеством рэперу помогает уроженец Луганска продюсер Юрий Бардаш, известный как основатель группы «Грибы». После начала СВО он переехал в Москву и получил российское гражданство.