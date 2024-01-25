«Меня хотели убить»: получивший паспорт РФ Бардаш о Грузии, Украине и Ил-76

Фото: Пресс-служба Юрия Бардаша

Юрий Бардаш

На днях украинский продюсер Юрий Бардаш, уроженец Луганской области, известный как основатель группы «Грибы», получил российский паспорт и стал гражданином РФ. Как на это отреагировала украинская сторона, чем сейчас занимается Бардаш и кого обвиняет в крушении Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом — в материале NEWS.ru.

Как Юрий Бардаш получил паспорт РФ и что сделал с украинским

— Юрий, вы теперь гражданин РФ. Какие ощущения после получения российского паспорта?

— Я рад, что россияне меня принимают как своего, я и есть свой. Чувствую себя частью большого русского братства, это моя природа.

Не обошлось и без поздравлений со стороны Украины. Моя фотография на фоне Владимира Путина с русским паспортом — это знак для украинцев, что скоро будет русский мир.

— Где вы получили паспорт?

— Я получал его на своей малой родине в Луганске. И это особенно значимо для меня. Вся процедура заняла не так много времени, больше было потрачено на подготовку необходимых документов для получения паспорта.

— Что вы сделали с украинским паспортом?

— Этот вопрос мне теперь постоянно задают, надеясь, видимо, услышать, что я избавился от него. Нет. Я его сохраню. Украинский период был в моей жизни, это часть меня. Но в скором времени такой страны, как Украина, в принципе не будет. Так что паспорт «страны 404» останется у меня для истории.

Как отреагировали на Украине на получение Бардашем гражданства РФ

— Поступают ли вам угрозы с украинской стороны?

— После получения российского паспорта я выложил в своем Telegram-канале «Философия Бардаша» фото с ним. Пост набрал 1,7 млн просмотров за сутки. Люди написали тысячи комментариев, пробежавшись по ним, вижу, что у украинцев подгорает, но истинная причина этого в зависти. К ним приходит понимание, как сильно они ошиблись. Мне пророчили, что меня не примут в России, а сейчас им завидно. От этого у них эмаль на зубах трескается.

Есть какие-то попытки недалеких украинцев меня задеть, но это так жалко смотрится, что абсолютно меня не волнует. Я почти два года открываю им глаза на их клоунскую власть и ту ситуацию, в которой они оказались. И вижу результаты своей работы. Люди начинают осознавать, что к чему, и меняют свое мнение.

Фото: Пресс-служба Юрия Бардаша Юрий Бардаш

Почему Юрий не стал принимать участие в СВО и из Грузии переехал в Россию

— Почему после начала СВО вы уехали из Луганска, а не пошли принимать участие в спецоперации?

— Я не жил там последние 20 лет. Все это время были мысли забыть этот регион. Я жил в Лос-Анджелесе, работал в Киеве. До начала СВО на свой день рождения полетел с семьей на Шри-Ланку. Оттуда планировал вернуться в Грузию, но не в Киев. Что касается участия в спецоперации — у меня на тот момент был украинский паспорт и гражданство.

— С чем был связан ваш отъезд в Грузию летом 2022 года?

— В Грузии мне было опасно оставаться: после выпуска моей песни POZICIYA на меня объявили охоту, была реальная угроза убийства. Когда я об этом узнал, собрал рюкзак за 5 минут и отправился через Абхазию в Москву.

— Какие эмоции испытали, когда ЛНР стала новой территорией РФ?

— Гордость и радость, конечно. Но, как правильно заметил Владимир Путин, это не новые территории. Это «исторические территории» Российской Федерации. Давайте не будем подменять понятия.

Почему продюсер разошелся с женой

— В Грузию вы уехали со своей второй женой и там с ней расстались? В чем причина?

— Чтобы мои жена и дочь в Грузии не подверглись преследованию, было решено, что Елизавета (супруга Бардаша. — NEWS.ru) выложит пост о том, что порвала со мной. Что она и сделала, написав на украинском языке. Это было необходимо для безопасности моей семьи. Когда я обосновался в Москве, перевез жену и дочь, сейчас они вместе со мной в России.

— Что думают и говорят о происходящем в стране ваши знакомые, которые остались и живут на Украине?

— Те, кто остался на Украине, не могут общаться открыто со мной — для них это опасно. Контакты с некоторыми людьми есть. Но я не буду распространяться на эту тему.

Фото: Пресс-служба Юрия Бардаша Юрий Бардаш

Что Юрий говорит о крушении Ил-76

— Что думаете о крушении самолета Ил-76 под Белгородом?

— Я искренне соболезную семьям погибших. И особенно хочу отметить героизм российских летчиков, которые увели падающий самолет от деревни в лес, чтобы не пострадали мирные люди. Этот пример особенно показателен.

Для украинской власти ничего нового. Они давно настроены убивать своих — до последнего украинца. Этот план в действии. И неважно — солдат это, пленный, мирный. Чем больше киевская власть убьет своих, тем больше помощи Запада будет.

— Вы известны как продюсер групп «Грибы», «Нервы», Quest Pistols, певицы Луны. Какими проектами вы занимаетесь сейчас?

— Я помогаю донецкому парню Диме Ому (молодой донецкий рэпер. — NEWS.ru). Сейчас активно готовимся к концертам, которые пройдут 22 и 24 февраля в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, ставлю на ноги еще несколько потенциально больших музыкальных личностей.

— Общаетесь ли вы с коллегами по группе «Грибы» и как оцениваете их новый проект?

— Не общаюсь. Для меня как для человека старой формации рэп всегда был правдой жизни. В их же текстах и мыслях этого нет. Но хвалю их за русский язык, что не переобулись и не стали делать свои работы на украинском.

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