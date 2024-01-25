США предложили оснастить ВСУ «летающими свиньями» Telegraph: США следует поставить ВСУ штурмовики A-10

Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

А-10

Соединенные Штаты могли бы оснастить Вооруженные силы Украины штурмовиками А-10, это было бы полезно, предположил журналист The Telegraph Дэвид Экс. Однако, по его словам, такие «летающие свиньи» могут и не принести пользу ВСУ на поле боя — 30-мм пушка этих самолетов вряд ли уничтожит многие российские бронемашины.

Америке нужно отправить на Украину своих бронированных летающих свиней. А-10 «Тандерболт II», более известный как «Бородавочник», — лекарство от Путина, — сказал Экс.

При этом обозреватель напомнил о сомнениях Вашингтона насчет такого шага. По словам Экса, один из аргументов против поставок состоит в том, что американские самолеты могут десятками «упасть на землю в огне» и ничего не сделать для помощи ВСУ. Обозреватель считает, что А-10 вряд ли доберутся до Украины.

Это не новая машина, а надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах и имеющая широкий набор вооружения для поражения наземных целей в помощь пехоте, — процитировал также журналист мнение украинского генерала Александра Сырского.

Ранее Великобритания предложила Германии приобрести у нее ракеты Taurus и таким образом положить конец дискуссиям о поставках этого вида вооружения на Украину, пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. По данным издания, такая сделка позволит Лондону отправить Киеву больше собственных ракет Storm Shadow. Официального подтверждения этой информации нет.

Издание уточняет, что Шольц не спешит отправлять ракеты Киеву. По имеющимся сведениям, он опасается, что этим оружием могут быть атакованы цели на российской территории.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет участвовать в предоставлении военной помощи Украине из Европейского фонда мира. При этом, подчеркнул он, Будапешт не будет препятствовать другим странам поставлять оружие Киеву.