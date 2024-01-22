Венгрия отказалась финансировать военную помощь ЕС Киеву Сийярто: Венгрия не будет финансировать поставки оружия Украине

Фото: МО Украины

Венгрия не будет участвовать в предоставлении военной помощи Украине из Европейского фонда мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС. Тем временем, подчеркнул он, Будапешт не будет препятствовать другим странам поставлять оружие Киеву.

Венгрия не станет поставлять оружие Украине. В то же время мы не можем и не хотим препятствовать другим поставлять оружие на основании их собственных национальных решений, — сказал Сийярто.

Ранее сообщалось, что Европейская служба внешних связей разрабатывает новый план по оказанию помощи Украине. Он предусматривает создание фонда для обхода вето, наложенного Венгрией на выделение помощи Киеву. Фонд включит в себя порядка €6,5 млрд из активов внебюджетного Европейского фонда мира и будет выделять ежегодно до €5 млрд с 2024 по 2027 год.

До этого президент Венгрии Каталин Новак в интервью американской телекомпании CNBC заявила, что международное сообщество сможет добиться урегулирования конфликта на Украине только при наличии диалога с Россией. По ее мнению, поиск пути к миру — это сложная задача и успеха можно достичь только через переговоры с обеими сторонами, включая Москву.