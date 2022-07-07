Экс-участник «Грибов» Бардаш пожаловался на травлю из-за спецоперации Украинский мызыкант Бардаш рассказал, что на него «объявили охоту» за позицию по спецоперации

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Украинский продюсер и музыкант, бывший участник группы «Грибы» Юрий Бардаш заявил в своем Telegram-канале, что на него «объявлена охота» за позицию по специальной военной операции, которую Россия проводит на территории Украины. Он призвал «молиться за Украину, за ее обманутых жителей».

На меня объявлена охота. Ухожу в тишину. Как только буду в безопасности, появлюсь. Молитесь за Украину, за ее обманутых людей, — написал музыкант.

Ранее он неоднократно выступал в поддержку российской стороны в конфликте. В ходе одной из своих трансляций музыкант заявил, что это послужило причиной расставания с женой — украинской моделью Елизаветой Коцюбой.

Ранее Бардаш выпустил песню «Позиция», в которой рассказал о последствиях действий националистов в стране, а также в грубой форме призвал президента Украины Владимира Зеленского сдаться.

По лицу же видно, что ты торчишь, гундосишь под нос и мычишь. Сохрани народ, не разжигай. Пушки, деньги не помогут. Ты привел нас, дальше край, — отметил исполнитель.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько обвинила хип-хоп исполнителя Алексея Потапенко (Потап) в ложном патриотизме. По ее словам, в 2014 году он оскорбил ее за антироссийскую позицию, а в 2022-м объявил об отмене концертов в РФ. Приходько считает Потапа непорядочным человеком.