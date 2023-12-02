Снявшийся в клипе украинской группы россиянин погиб в зоне СВО В ходе спецоперации погиб Денис Степанов, известный по клипу «Грибы — Тает лед»

Фото: vk.com/vladimiruiba

Денис Степанов

В зоне специальной военной операции погиб рядовой Денис Степанов, ставший известным благодаря клипу на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы», сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что Степанов служил в Вооруженных силах России в звании помощника гранатометчика стрелкового отделения. Также он сообщил о гибели в зоне СВО уроженца Коми Руслана Рочева. О смерти военнослужащих стало известно 17 ноября.

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Дениса Владимировича Степанова и сержанта Руслана Васильевича Рочева, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Денис Владимирович родом из Ухты, — написал Уйба.

Ранее паблик во «ВКонтакте» «Регион 12» сообщил о смерти звукорежиссера сериала «Реальные пацаны» Валентина Ушакова, он погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Как уточнил паблик, похороны прошли 11 ноября в его родном селе Кужмара в Республике Марий Эл. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

В мае портал E1.RU сообщил о гибели автор текстов и песен юмористического коллектива «Уральские пельмени» Игоря Истомина в зоне проведения военной спецоперации. Издание привело слова подруги музыканта Лейлы Расуловой о том, что Истомин около года числился пропавшим без вести. Он отправился в зону СВО добровольцем в мае прошлого года.