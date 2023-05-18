«Стоял за правду»: Соколов о погибшем авторе текстов «Уральских пельменей» Юморист Соколов назвал патриотом погибшего в зоне СВО автора текстов «Уральских пельменей» Истомина

Фото: Игорь Истомин/Youtube

Игорь Истомин

Автор текстов и песен юмористического коллектива «Уральские пельмени», бард Игорь Истомин запомнился как хороший человек, который сделал людям много добра, заявил NEWS.ru основатель команды КВН Дмитрий Соколов. Юморист отметил, что Истомин был патриотом и «всегда стоял за правду».

Хороший, добрый человек. Много сделал добра людям, такой шебутной, неожиданный. Был живчиком, очень позитивным, патриотичным, всегда стоял за правду, — сказал Соколов.

Ранее портал E1.RU сообщил о гибели Истомина в зоне проведения военной спецоперации на Украине. Издание привело слова подруги музыканта Лейлы Расуловой о том, что Истомин около года числился пропавшим без вести. Он отправился в зону СВО добровольцем в мае прошлого года.

Подруга Истомина добавила, что бард никому не рассказывал о своем выборе. Он сообщил друзьям и знакомым, что уезжает работать на стройку.

E1.RU отмечает, что Истомина похоронили с военными почестями в Екатеринбурге. Ему должны вручить государственную награду посмертно. Он не играл на сцене, однако помогал «Уральским пельменям» писать миниатюры. Барду было 55 лет, у него остались жена и двое детей.