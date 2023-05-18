E1.RU: в зоне СВО убит автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин

Фото: ВИА ССО АссоЛЬ/Youtube

Игорь Истомин

E1.RU сообщает о смерти российского барда, автора «Уральских пельменей» Игоря Истомина в зоне проведения военной спецоперации на Украине. Издание со ссылкой на подругу музыканта Лейлу Расулову сообщает, что Истомин около года числился пропавшим без вести, в зону боестолкновений он отправился добровольцем в мае прошлого года. В Минобороны России информацию не комментировали.

По информации E1.RU, полученной от подруги барда, Истомин никому не рассказывал о своем выборе, друзьям и знакомым сообщил, что уезжает работать на стройку.

Он ничего никому не сказал. Этого никто не знал, ни жена, никто. Просто сказал, что поехал работать на стройку на какое-то время. Как ушел — ни одного звонка, ни одного письма. Начали паниковать. Отправляли запросы, потом у них просили ДНК. Выяснилось, что он погиб практически год назад, — сказала Расулова.

E1.RU сообщает, что Истомина похоронили с военными почестями в Екатеринбурге, ему обещали вручить государственную награду посмертно.

Истомин участвовал в «Уральских пельменях». Он не играл на сцене, но помогал команде писать миниатюры.

Барду было 55 лет, у него остались жена и двое детей.

Администрация Иволгинского района Бурятии ранее сообщила, что многодетный местный житель Владимир Х. погиб на Украине в ходе спецоперации. Мужчина был награжден орденом Мужества посмертно, его похоронили 1 мая. Минобороны России не комментировало эту информацию.