В зоне СВО погиб один из создателей сериала «Реальные пацаны» В зоне СВО погиб звукорежиссер сериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков

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Паблик во «ВКонтакте» «Регион 12» сообщает о смерти звукорежиссера сериала «Реальные пацаны» Валентина Ушакова. По данным паблика, он погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Как уточняет паблик, похороны прошли 11 ноября в его родном селе Кужмара в Республике Марий Эл. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным паблика, Ушаков ушел добровольцем на СВО в сентября этого года. В сообщении паблика уточняется, что мужчина получил тяжелое ранение гранатой, сброшенной с беспилотника, а во время эвакуации группа вместе с ним попала еще под один удар, никто не выжил.

Ушаков также известен по работе над сериалом «Папины дочки», фильмами «Вива, Кастро!» и «Кука». У него остался 14-летний сын.

Ранее ТАСС сообщил, что в зоне СВО погиб российский оператор беспилотников с позывным Мечта. Известно, что с июля по октябрь офицер уничтожил в том числе 19 лодок ВСУ на Днепре, а также около 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

До этого хоккейный клуб «Славутич» сообщил о гибели в зоне СВО бывшего игрока смоленской команды Артема Гвоздика. В клубе заявили, что он воевал на Запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ. В Минобороны не комментировали эту информацию.