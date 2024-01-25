Во Франции участились нападения и угрозы в адрес евреев Конфликт в секторе Газа спровоцировал рост числа актов антисемитизма во Франции

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Свыше 1,6 тысячи актов антисемитизма зафиксировано во Франции в 2023 году, сообщили представители Совета еврейских организаций страны. Авторы отчета подчеркивают, что рост числа инцидентов с евреями связан с нападением палестинской организации ХАМАС на Израиль, произошедшим 7 октября. Отмечается, что всего за три месяца после данного случая было совершено столько же антисемитских актов, сколько за три последних года, вместе взятых.

В 2023 году Министерство внутренних дел и Служба защиты еврейского сообщества зарегистрировали 1676 антисемитских актов по сравнению с 436 в 2022 году, — говорится в заявлении представителей организации.

Согласно статистическим данным, около 58% случаев антисемитских актов связаны с физическим насилием или угрожающими жестами в адрес евреев. Около 20% данных преступлений были совершены в общественных местах, при этом 12,7% — во французских учебных заведениях. В Совете еврейских организаций Франции подчеркнули, что антисемитские акты были зафиксированы в 94% регионов страны.

Как сообщалось ранее, ректор Гарвардского университета Клодин Гэй намерена покинуть свой пост. Поводом для этого послужило ее выступление на слушаниях в Конгрессе США, посвященных участившимся случаям проявления антисемитизма в учебном заведении.