Ректор Гарварда покинет пост из-за антисемитизма в университете Ректор Гэй покинет пост из-за обвинений в случаях антисемитизме в Гарварде

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Клодин Гэй намерена покинуть пост ректора Гарвардского университета менее чем через месяц после неудачного выступления на слушаниях в Конгрессе США, посвященных участившимся проявлениям антисемитизма в учебном заведении, сообщает газета The Harvard Crimson со ссылкой на источник. Кого назначат временно исполняющим обязанности ректора, неизвестно.

Члены «Гарвардской корпорации» — одного из руководящих органов университета — уведомят об этом партнеров университета в электронном письме. Ожидается, что позднее Гэй также опубликует отдельное заявление. Отмечается, что ее пребывание на посту ректора станет самым коротким за историю Гарвардского университета — она провела в этой роли шесть месяцев и два дня.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) выпустила заявление, в котором сообщила о всплеске актов антисемитизма на территории Европы. В ведомстве отметили, что эти инциденты напоминают «самые мрачные времена в истории» региона, и европейские евреи теперь «живут в страхе».

ЕК привела в пример несколько инцидентов, в том числе забрасывание синагоги «коктейлями Молотова» в Германии, осквернение еврейского кладбища в Австрии, нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, а также демонстрации с антисемитскими лозунгами. Комиссия выступила с решительным осуждением подобных действий и заявила, что они противоречат европейским ценностям.