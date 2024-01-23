Экс-продюсер «Грибов» похвастался российским паспортом на камеру Продюсер Бардаш получил российский паспорт и показал его на камеру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Юрий Бардаш, родившийся в Алчеевке на территории ЛНР, в своем Telegram-канале показал снимок с российским паспортом. Бардаш, известный как создатель групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и ряда других, переехал с Украины в Россию после начала СВО.

Отмечается, что Бардаш показал документ на фоне фотографии президента России Владимира Путина и флага страны. При этом продюсер процитировал известное стихотворение Владимира Маяковского, посвященное советскому паспорту.

«Я достаю из широких штанин...», — подписал снимок Бардаш цитатой из поэта.

В 2022 году Бардаш рассказал о травле, развернутой против него на Украине за поддержку российской спецоперации. Музыкант заявил, что на него «объявили охоту», и призвал «молиться за Украину, за ее обманутых жителей».

Позже Бардаша включили в список «Миротворца» после его высказываний в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю. В интервью музыкант заявил, что на Украине происходит «максимальный беспредел». Когда Дудь спросил у музыканта, что с ним будет после таких резких высказываний, Юрий Бардаш ответил, что жизнь не имеет смысла, если нет права высказаться.