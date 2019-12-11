https://static.news.ru/photo/a329017e-1c56-11ea-809a-fa163e074e61_660.jpg Юрий Бардаш Фото: Официальная страница музыканта в социальной сети https://www.facebook.com/yura.bardash/

Бывший участник группы «Грибы» Юрий Бардаш попал в базу «Миротворца» за «антиукраинскую пропаганду» и «манипулирование общественно значимой информацией». Об этом сообщило издание «Газета.ru».

Сейчас запретили русские школы — или отменили, не знаю, как назвать. А в Украине 45, 50 или 60 процентов русскоговорящих людей, которые <...> впитали русский язык. Украина для них — родная страна, но язык — русский. Чувствуется жесткое давление на этих людей. [Хочется] что-то сказать, ты сразу сепаратист. <...> Происходит травля людей, — процитировало издание музыканта.

Юрия Бардаша включили в список после его высказываний в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю. В интервью музыкант заявил, что на Украине происходит «максимальный беспредел».

Когда Юрий Дудь спросил у музыканта, что с ним будет после таких резких высказываний, Юрий Бардаш ответил, что жизнь не имеет смысла, если нет права высказаться.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший участник украинской группы «Грибы» рассказал в интервью Юрию Дудю о том, что песня «Тает лёд» посвящена конфликту России и Украины.