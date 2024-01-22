«Исторические земли»: где Зеленский нашел границы «тысячелетней Украины»

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подписал указ, который поручает правительству Украины разработать план действий по защите украинцев, проживающих на территориях России, и «распространению в мире материалов о более чем тысячелетней истории украинского государства». Где Зеленский нашел у Украины тысячелетнюю историю, что ему ответили в России?

Где Зеленский нашел «тысячелетнюю историю Украины»

В своем обращении президент Украины объявил, что 22 января подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Его главной задачей, по словам Зеленского, станет «сохранение исторической идентичности» украинцев, которые живут на территории России. Кабмину поручено «с привлечением международных экспертов» подготовить для Совбеза страны соответствующий план действий.

«[СНБО должен быть представлен] план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях (на Кубани, Стародубщине (территория Брянской области. — NEWS.ru), Северной и Восточной Слобожанщине (объединяет части Сумской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Белгородской, Курской и Воронежской областей. — NEWS.ru) в пределах <...> Российской Федерации)», — гласит текст указа.

Документ был подписан в День соборности Украины, отмечаемый 22 января в память о воссоединении Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в 1919 году. Воссоединенная УНР прекратила свое существование к ноябрю 1920 года — западную часть оккупировала Польша, восточную заняла Красная Армия.

Где Зеленский хочет защищать украинцев

В рамках данного плана правительству в Киеве поручено предусмотреть сбор и изучение «свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев» в России. Для этого должен быть создан центр, который будет доказывать «принудительную русификацию, политические репрессии и депортации» для «восстановления исторической памяти».

Другие предполагаемые мероприятия включают в себя «противодействие дезинформации России относительно истории и настоящего украинцев в России»; «развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами» и создание учебников с «правдивой историей этнических украинцев на исторически населенных ими землях».

«[Национальная академия наук Украины должна обеспечить распространение] на Украине и мире материалов о более чем тысячелетней истории украинского государства», — гласит текст указа.

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В публицистике также существует мистическое понятие «Тысячелетнего рейха», связанного с Германией 1930–1940-х годов времен Адольфа Гитлера. В свою очередь в Великом Новгороде стоит монумент «Тысячелетие России», воздвигнутый в 1862 году в честь десятивекового юбилея летописного призвания варягов на север Древней Руси, откуда пошла русская государственность.

Что ответили Зеленскому в России

Новый указ Зеленского был воспринят в России как покушение на захват российской территории. Депутат Госдумы Леонид Ивлев назвал идею «неоригинальной».

«Действия киевского режима прямо-таки калька с политики Гитлера второй половины 30-х годов XX века. Поэтому Зеленский в претензиях на русские земли не оригинален, а прямой последователь Гитлера. Но и закончит киевский режим так же, как и гитлеровцы. Так называемая забота об австрийцах превратилась в аншлюс Австрии. Претензии на Эльзас и Лотарингию привели к захвату Франции. Затем их поманили земли Польши и особенно Советского Союза», — заявил Ивлев РИА Новости.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram назвал территориальные претензии Зеленского «незатейливым пропагандистским ходом, вызванным провалом на фронте».

«Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России. А главному „украинцу“ пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит...» — написал Медведев.

Писатель и журналист Евгений Норин посмеялся над указом украинского президента.

«К законодательным новациям В. Зеленского. СИЗО Таганрога — это со времен взятия Мариуполя территория, исторически населенная украинцами», — напомнил Норин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Когда появилось украинское государство

Украинский народ не имел собственной государственности до 1917 года. Как отмечает кандидат исторических наук, профессор РАН Олег Барабанов, основой для формирования украинской идентичности стали казацкие движения XVI–XVII веков.

«После консолидации Великого княжества Московского при Иване III и затем при Иване Грозном формируется феномен окраин, или украин: появляются окраина Днепровская, окраина Донская, окраина Яицкая на реке Урал, окраина Литовская. Консолидация означала усиление государственного порядка и налогового бремени. Те же, кто не хотел жить в рамках строгих государственных правил, бежали на окраины и сколачивали полуворовские, полуразбойничьи шайки, из которых впоследствии и сформировалось казачество. Одна из таких казацких окраин потом начала формироваться в более серьезную структуру под названием Украина», — приводит позицию историка сайт МГИМО.

Собственно украинское государство возникло только после Великой Октябрьской революции. С 1917 по 1920 год на территории нынешней Украины существовали 16 различных самопровозглашенных государственных образований. По итогам Советско-польской войны в 1921 году Западная Украина вошла в состав Польши, а на восточной части сохранилась Украинская Социалистическая Советская Республика со столицей в Харькове.

30 декабря 1922 года Украинская ССР вошла в состав Советского Союза. Так впервые в истории возникла стабильная украинская государственность. Лишь после распада СССР Украина стала независимым государством.

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