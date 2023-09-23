«Сшивалась русской кровью»: Ходаковский напомнил, как появилась Украина Ходаковский: своими территориями Украина обязана русским

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Вопрос территориальной целостности для Украины является весьма противоречивым, если вспомнить, как она заполучила территории, написал замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале. В связи с этим он сравнил республику с лоскутным одеялом, которое сшивалось русской кровью.

Украина сшивалась, как лоскутное одеяло, и сшивалась русской кровью. Турки бились с поляками под Каменец-Подольским, а нынешнее Запорожье, куда бежали от польско-литовского засилья и становились казаками, было самым краем географии. Донбасс был диким полем до России, а Северное Причерноморье и Крым — турецко-татарскими угодьями. Что сделали галичане, чтобы отобрать эти территории? Ничего. Их отвоевали русские и присоединили к Российской империи, — рассказал Ходаковский.

По его словам, сейчас Украина бьется за рубежи, сформированные во времена, когда границы вообще не имели смысла. При этом она пытается удержать регионы, где проживают люди с совершенно другим мышлением. Однако Киеву не так важен социальный фактор, как экономический, ведь без выхода к Черному морю или промышленности Донбасса от Украины ничего не остается, заключил Ходаковский.

Ранее он также заявлял, что проведение военной операции на Украине было неизбежным. По его словам, жителей Донбасса пытались поставить на колени и заставить смириться с судьбой, однако они этого не сделали. Тогда киевские власти пустили в ход оружие. В таких условиях попытки договориться были бессмысленными, ведь на глазах людей творились бесчинства.