«Они пошли на нас войной»: Ходаковский высказался о причинах СВО Ходаковский заявил о неизбежности проведения военной операции на Украине

Фото: МО Украины

Замначальника управления Росгвардии по ДНР полковник Александр Ходаковский в своем Telegram-канале написал, что проведение военной операции на Украине было неизбежным. По его словам, людей пытались поставить на колени и заставить смириться с судьбой, однако они этого не сделали, и на них пошли войной.

Когда-то мы решили, что с киевским режимом нам не по пути, и сказали своё слово. Они были уверены, что ради водворения западных ценностей им можно свергать власть, убивать правоохранителей, захватывать склады с вооружением, люстрировать неугодных — мы же должны принять коленопреклоненную позу и смириться с судьбой. Мы не смирились — они пошли на нас войной, — написал Ходаковский.

Он напомнил, что новые российские регионы пытались вернуть обратно в Украину в виде автономии. По мнению Ходаковского, это означало бы растянутую во времени смерть. Силовик считает, что попытки договориться ни к чему бы не привели, поскольку на глазах людей совершали насилие над их семьями.

Политики могут думать иначе, но про Россию не зря говорят, что она управляется Богом, — подытожил Ходаковский.

Ранее Ходаковский заявил, что республики Донбасса слишком долго существовали в условиях боевых действий и без признания, этот факт важно учитывать в процессе интеграции новых регионов в российскую систему. Он отметил, что в ЛНР и ДНР сформировался «особый стиль существования».