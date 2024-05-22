Ивлеева шокировала поклонников новым имиджем Ивлеева перекрасилась в брюнетку и коротко отстригла волосы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева шокировала фанатов новым образом — она перекрасилась из блондинки в брюнетку, а также сделала короткую стрижку. Знаменитость опубликовала новый reels в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором показала, как теперь выглядит.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова предложила присвоить звание «Кринж года» блогеру Анастасии Ивлеевой, которая пытается вернуться в светское общество после организованной ею «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». При этом Бузова также заявила, что считает себя самым стильным человеком в российском шоу-бизнесе. Артистка подчеркнула, что это демонстрирует ее хороший вкус.

Сама Ивлеева недавно впервые после скандала с «голой» вечеринкой дала интервью. В беседе с блогером Андреем Третьяковым она сообщила, что симпатизирует президенту России Владимиру Путину и уважает его. Она отметила, что не понимает, почему среди блогеров принято ругать российского лидера, и что это надо менять. После этого продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко выразил мнение, что Ивлеева решила стать госслужащей, поэтому уделяет так много внимания политике в последнее время.