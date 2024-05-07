«Ассоциация с Собчак»: продюсер про чрезмерное внимание Ивлеевой к политике Продюсер Рудченко: Ивлеева может стать госслужащей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Можно предположить, что блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева решила стать госслужащей, поэтому уделяет так много внимания политике в последнее время, рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, девушка может выстроить такой же карьерный путь, как журналистка Ксения Собчак.

Возможно, Анастасия Ивлеева рассматривает какую-то государственную должность, поэтому уделяет так много внимания политике в последнее время. У меня сразу возникает ассоциация с Ксюшей Собчак, что из всей этой политической карьеры раздувается один огромный пиар-пузырь. Думаю, Ивлеева может идти по такому же пути. Она персона публичная и привлекла к себе внимание, поэтому ей неважно, черный пиар использовать или белый, девушка просто пользуется популярностью, — рассказал Рудченко.

Продюсер добавил, что Анастасия Ивлеева навряд ли сможет вернуть расположение публики, делая публикации на политические темы. По его мнению, после скандальной «голой» вечеринки россияне уже не верят в искренность блогера.

На мой взгляд, аудитории вряд ли позитивно воспримет это или станет любить Ивлееву еще больше. Так как люди уже увидели, насколько она чувствует чаяния и нужды людей. Она живет своей жизнью, а у россиян совсем другая жизнь, и волнуют их другие вещи. Поэтому на ее надуманной госслужбе уже изначально можно ставить крест, — заключил Рудченко.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева посмотрела торжественную церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Девушка улыбалась, слушая речь президента России.

До этого Ивлеева впервые дала интервью после скандальной «голой» вечеринки. В беседе с блогером Андреем Третьяковым она заявила, что симпатизирует президенту России Владимиру Путину и уважает его.