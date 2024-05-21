«Кринж года»: Бузова присвоила Ивлеевой новое звание Бузова предложила присвоить Ивлеевой звание «Кринж года»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова предложила присвоить звание «Кринж года» блогеру Анастасии Ивлеевой, которая пытается вернуться в светское общество после организованной ей «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». С соответствующим предложением артистка выступила в беседе с Rocket Mag на 14-й ежегодной премии «Прорыв года 2024» от журнала Moda Topical.

Журналисты поинтересовалась у Бузовой, кто бы мог получить противоположную «Прорыву года» награду — «Кринж года». Телеведущая уточнила, что подразумевается под определением. Корреспонденты объяснили, что это синоним выражения «испанский стыд».

Мы берем 2024 год? А, [Анастасия] Ивлеева, — ответила Бузова.

Бузова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, также заявила, что считает себя самым стильным человеком в российском шоу-бизнесе. Артистка подчеркнула, что это демонстрирует ее хороший вкус.

Шоумен Стас Барецкий ранее заявил, что идеальной ведущей проекта «Дом-2» могла бы стать Ивлеева. Он предположил, что блогер повысит рейтинги «телестройки». Собеседник считает, что аудиторию передачи составляют только родственники ее участников. По мнению Барецкого, «Дом-2» — «абсолютно неинтересен».