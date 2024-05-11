«Вернет рейтинги»: шоумен нашел идеальное место работы для Ивлеевой Шоумен Барецкий: Ивлеева могла бы стать идеальной ведущей «Дома-2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Идеальной ведущей проекта «Дом-2» могла бы стать блогер Анастасия Ивлеева, заявил NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. Он предположил, что Ивлеева повысит рейтинги «телестройки». Собеседник считает, что аудиторию передачи составляют только родственники ее участников. По мнению Барецкого, «Дом-2» — «абсолютно неинтересен».

«Дом-2» абсолютно не интересный, судороги умирающего. Это нонсенс, давно надо забыть про эту передачу. А вот если бы ведущей «Дома-2» стала Настя Ивлеева, то, может быть, его станут смотреть больше, рейтинги поднимутся. Ивлеева юморная, на нее интересно смотреть, постоянно меняется. Идеальный вариант, — считает Барецкий.

11 мая, 20 лет назад, на канале ТНТ вышел первый выпуск реалити-шоу «Дом-2». Участники проекта под прицелами камер создавали пары и «строили свою любовь». Многие критиковали программу и требовали ее закрыть, но телешоу до сих пор существует.

Одной из самых медийных участниц проекта стала Ольга Бузова. После участия в шоу «Дом-2» она стала его ведущей. В 2004 году в рамках реалити она встречалась с Романом Третьяковым. Однако когда он ушел с проекта, Ольга за ним не последовала.

Спустя несколько лет после «Дома-2» Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Однако их брак распался в 2016 году. Это событие сильно повлияло на жизнь девушки. Она решила полностью поменять жизнь: перекрасила волосы и стала певицей. Сегодня Бузова ведет несколько шоу на разных каналах и активно выступает на сцене.