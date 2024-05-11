Бузова запела, Третьяков уехал из России: все о первых участниках «Дома-2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

11 мая, 20 лет назад, на канале ТНТ вышел первый выпуск реалити-шоу «Дом-2». Участники проекта под прицелами камер создавали пары и «строили свою любовь». Многие критиковали программу и требовали ее закрыть, но телешоу до сих пор существует. Как сложились судьбы первых участников шоу «Дом-2», удалось ли им «построить любовь» и кем они стали — в материале NEWS.ru.

Солнце создала медиаагентство

Ольга Николаева (Солнце) была одной из звезд первого состава «Дома-2». Девушка с короткой стрижкой писала песни и на шоу привлекала внимание зрителей. Именно Ольга сочинила гимн «Дома-2», композицию «Пятнадцать клевых ребят...».

У Солнца начался на проекте роман с Маем Абрикосовым (настоящее имя Роман Тертишный. — NEWS.ru), между ними постоянно кипели страсти. После расставания с участником шоу Ольга не стала ни с кем строить отношения и спустя четыре года покинула «Дом-2», потому что не видела для себя перспектив.

В 2008-м по итогам зрительского голосования девушка получила квартиру в Подмосковье. Она получила сумму, эквивалентную покупке жилья на стадии строительства и потратила ее на апартаменты в Красногорске.

В Instagram (деятельность в РФ запрещена) Ольга позиционирует себя как «автора, блогера, спикера, ведущую, диджея».

«В основном я предприниматель, у меня медиаагентство. Я взаимодействую с прессой и помогаю предпринимателям и экспертам становиться известными и популярными, то есть помогаю проходить тот путь, который когда-то прошла я», — рассказала NEWS.ru Николаева.

Фото: Социальные сети Ольга Николаева (Солнце)

Недавно она переехала в Санкт-Петербург, потому что, по ее словам, он «удобный для жизни», а ее сфера деятельности позволяет ей работать из любой точки мира. Ольга рассказала: она ничуть не сожалеет о том, что больше не в шоу-бизнесе.

«Я в 2010 году получила главную музыкальную премию страны «Золотой Граммофон». Тогда вот после проекта меня интересовал шоу-бизнес, но я человек интересующийся, у меня три образования, я все время развиваюсь, обучаюсь, и мне стали интересны другие вещи», — объяснила Солнце.

Ольга не рассказывает о своей личной жизни, потому что, по ее словам, «эта тема обсуждалась четыре года», и после ухода с проекта она приняла решение, что личное должно оставаться личным. Судя по фото из соцсетей, Ольга Николаева не замужем, детей у нее нет, она много путешествует и живет в свое удовольствие.

Май Абрикосов стал отшельником

Избранник Солнца с «Дома-2» Май Абрикосов отказался от медийной жизни после ухода с проекта. Он уехал из Москвы и долгое время жил в глуши. Об участии в «Доме-2» Абрикосов отзывался крайне негативно.

«Считаю участие в „Доме-2“ своим личностным ниспадением и творческим крахом. Потратил время впустую, с вредом для себя. Да, меня раздражают упоминания о проекте. Если бы имел возможность повернуть время вспять, то предпочел бы доучиться последние полгода в Академии искусств и иначе занимался бы развитием профессии», — говорил Абрикосов «СтарХиту» несколько лет назад.

Фото: Социальные сети Май Абрикосов

Александр Нелидов женился во второй раз

Александр Нелидов увлекался психологией и пришел на «Дом-2» посмотреть, как люди уживаются и строят отношения. Молодой человек понял, что в статусе одиночки он долго не задержится на проекте, и начал отношения с Солнцем.

Ни о какой влюбленности речи и не было, и когда Солнце заинтересовалась Маем Абрикосовым, Нелидов остался один. На проекте появилась брюнетка Наталья Павлова, и Александр начал роман с ней. Они поженились на «Доме-2», и когда Наталью выгнали из шоу, он ушел за ней.

«С супругой из „Дома-2“ мы прожили пять лет и разошлись, как и 75% людей в России. Со второй женой живем хорошо, у нас две дочки, старшей семь лет, младшей четыре года», — рассказал Нелидов NEWS.ru.

Александр зарабатывает на жизнь бизнес-тренингами и называет себя «бизнес-тренером международного уровня».

Фото: Социальные сети Александр Нелидов

«Я провожу тренинги по продажам, по коммуникативным навыкам, публичным выступлениям. Учу предпринимателей вести правильно Telegram-каналы, у меня более 450 учеников. Я — автор книг про „Дом-2“, продажи, бизнес. Также помогаю компаниям выстраивать отделы продаж», — сообщил Нелидов.

Александр признался, что, несмотря на то, что прошло уже двадцать лет, его часто опознают как того самого Сашу Нелидова из «Дома-2», и его это не смущает. Он не хочет дистанцироваться от славы участника реалити.

Нелидов поддерживает приятельские отношения с Ольгой Николаевой (Солнце), Степаном Меньщиковым и другими участниками проекта.

Степан Меньщиков делал ДНК-тесты

Степан Меньщиков был главным сердцеедом на проекте, он встречался с Аленой Воданаевой, Викторией Боней, Александрой Харитоновой. Спустя пять лет Меньщиков ушел с площадки «Дома-2». Меньщиков работал и продолжает работать ведущим мероприятий.

После проекта он женился на Евгении Шамаевой, у них в браке родились два ребенка. Когда пара развелась, бывший участник «Дома-2» стал ходить по ток-шоу и рассказывал, что старший сын не от него. В программе «На самом деле» на Первом канале был сделан ДНК-тест, который показал, что это на самом деле так.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Степан Меньщиков

Второй раз Меньщиков женился на Ангелине Монах, у которой, по его словам. был бизнес, связанный с недвижимостью. Он привел женщину на шоу «Дом-2», но пара задержалась там ненадолго. Монах родила Меньщикову дочь, и они ушли с проекта заниматься ее воспитанием.

Со второй женой Степан тоже появился на ток-шоу «На самом деле», потому что снова сомневался, что он отец ребенка, и сделал ДНК-тест. На этот раз экспертиза показала: дочь — от него.

В 2024 году стало известно, что Меньщиков уже год проходит лечение в рехабе в Таиланде. Степан рассказал об этом в эфире программы «Малахов» на канале «Россия», но не уточнил, от какой зависимости он лечится. Недавно он принял участие в шоу «Выживатели» на канале «Пятница!».

Алена Водонаева ведет канал в Telegram

Алена Водонаева пришла на «Дом-2» в июле 2004 года. Она строила отношения со Степаном Меньщиковым и считалась чуть ли не самой скандальной участницей проекта. В частности, она постоянно конфликтовала с Ольгой Бузовой.

После ухода с проекта Водонаева вела программы «Cosmopolitan — видеоверсия», RealityGirl, «Спокойной ночи, мужики!», «Каникулы в Мексике — 2». Также она участвовала в проекте «Звезды в Африке — 2». В 2018 году телеведущая написала книгу «Голая. Правда о том, как быть настоящей женщиной».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алена Водонаева

Сейчас Водонаева — блогер и инфлюенсер. На ее аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) подписано более 2 млн подписчиков. Она также ведет канал в Telegram. Водонаева — предпринимель, у нее есть свой салон красоты в Москве.

Звезда «Дома-2» дважды была замужем. В первый раз она вышла замуж за предпринимателя Алексея Малакеева. В браке с ним она родила сына Богдана, но развелась с мужем спустя четыре года. Второй раз Водонаева вышла замуж в 2017-м за диджея Алексея Косинуса, но через пару лет этот брак распался. Сейчас Алена не комментирует личную жизнь.

Евгений Абузяров стал чиновником

Евгений Абузяров задержался на проекте всего на 11 дней. Парень с красными волосами вызвал неоднозначную реакцию у девушек: он нравился своей необычностью, но и строить романтические отношения с ним никто не захотел. Абузяров проявлял симпатию к двум Ольгам: Солнцу и Бузовой.

После шоу Евгений сделал операцию по уменьшению желудка и сильно похудел. Абузяров работал журналистом в сфере авто и в 2016 году директором информационного центра Росавтодора. Евгений женат, у него есть ребенок.

Фото: Эрик Романенко/фотохост-агентство ТАСС Евгений Абузяров

Стас и Оскар Каримовы работают диджеями

Каримовы считались одними из самых красивых парней на проекте «Дом-2». Стасу нравилась Ольга Бузова, но отношения у них не сложились. Оскар стал ухаживать за телеведущей Ксенией Бородиной, она ему ответила взаимностью, но парня выгнали из шоу, и с ведущей он расстался.

Каримовы стали диджеями, они выступают в клубах. Оба женились, Стас воспитывает дочь.

Братья продолжают общаться с другими участниками шоу, они даже записали несколько фитов с Ольгой Бузовой.

Ольга Бузова стала певицей

Ольга Бузова прошла большой путь: после ее участия в шоу «Дом-2» она стала его ведущей. В 2004 году на телестройке она «строила любовь» с Романом Третьяковым. Однако когда он ушел с проекта, Ольга осталась в периметре.

Спустя несколько лет после «Дома-2» Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Однако их брак распался в 2016 году. Это событие сильно повлияло на жизнь девушки. Она решила полностью поменять жизнь: перекрасила волосы и стала певицей.

Сегодня Бузова ведет несколько шоу на разных каналах, выступает на сцене и мечтает о счастливом браке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова

Роман Третьяков стал стендапером и уехал в Турцию

Роман Третьяков строил отношения с Ольгой Бузовой на проекте, они были одной из самых ярких пар и конкурировали с Аленой Водонаевой и Степаном Меньщиковым. Постепенно отношения Третьякова и Бузовой закончились, в 2006 году он ушел с проекта, а она осталась и сделала карьеру на ТНТ.

После проекта Роман окончил факультет журналистки МГУ, писал сценарии, увлекся стендапом. Больше всего он не любит, когда его спрашивают о бывшей и «Доме-2».

«Мой месседж — не делайте так [не участвуйте в реалити-шоу], лучше пойдите в университет, поучитесь, станьте специалистом, а то у вас вся жизнь будет испорчена, как у меня. Я все время сталкиваюсь со стереотипами, что бывшие герои шоу — это тупицы и недалекие люди, мне приходится с этим бороться. Поэтому я не люблю об этой теме говорить», — говорил Третьяков в интервью «Желтой газете».

После начала СВО Роман переехал в Турцию, где снимает жилье и выступает со стендапами перед российской аудиторией. Он шутит о «Доме-2» и его участниках, включая Бузову. «Я походу от этого говна до конца жизни не отмоюсь», «Мне кажется, я сдохну, мне на могиле напишут „бывший Бузовой“», — шутил он.

В одном из стендапов Третьяков рассказывал, что к 43 годам у него ни квартиры, ни семьи и что для него самое главное, чтобы в помещении, где он спал, были хотя бы занавески.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Роман Третьяков

Мария Петровская открыла салон красоты

На проекте Мария Петровская обратила на себя внимание Мая Абрикосова, Дениса Кочеткова и Михаила Карасева. Девушка недолго задержалась на проекте и покинула его в феврале 2005 года. Как рассказывала Мария в 2018-м, она открыла салон красоты.

«Когда первый раз взяла в руки фен и расческу, тут же пробежала мысль: „Как я без этого раньше жила?“ Позже окончила курсы стилиста. Парикмахерское дело приносит мне колоссальное удовольствие, каждый день бегу на любимую работу. <...> После ухода с проекта сразу же переехала в столицу, у меня тут квартира. Но я никого не знала, денег в кармане нет, а о сне совсем забыла. Приходилось браться за любую работу, только чтобы прокормить себя», — рассказывала Петровская.

Как говорила Мария, участие в проекте «Дом-2» ей мешало построить отношения с мужчинами, так как многие ее узнавали и видели в ней лишь селебрити. Сейчас она мало рассказывает о личном.

Елена Беркова продолжает карьеру порноактрисы

Елена Беркова пришла на проект 12 мая 2004 года и появилась в первом выпуске реалити-шоу. Она строила отношения с Романом Третьяковым, но выяснилось, что девушка снималась в фильмах для взрослых. Спустя 56 дней из-за этого Беркову выгнали из проекта.

После ухода из «Дома-2» Елена снялась в фильме российского порнорежиссера Боба Джека, в клипах романтического содержания и появилась на страницах или обложках нескольких журналов.

Фото: Aleksey Trishin/Russian Look/Global Look Press Елена Беркова

В 2007 году она заявила о желании баллотироваться на пост мэра Сочи, но в итоге не принимала участие в кампании. В 2017-м она объявила о том, что будет участвовать в президентской гонке, но это так и осталось словами.

Сейчас бывшая участница «Дома-2» зарабатывает на веб-канале, в котором выкладывает собственный эротический контент. С 2022 года звезда занимается спортом и принимает участие во фрик-боях.

Елена была пять раз замужем, воспитывает сына от стриптизера Ивана Белькова. Недавно она заявила, что сейчас снимается сериал о ее жизни.

«У меня сейчас один из самых масштабных проектов в жизни. Мы снимаем сериал на основе моей жизни для платформы и работаем активно над этим процессом. Я не могу пока раскрывать конкретные детали. Режиссеры мне разрешили только говорить в общих чертах о самом событии, у нас нет согласованности, чтобы я раскрывала что-то конкретно», — говорила Беркова teleprogramma.pro.

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