«Прохожу процедуры»: звезда «Дома-2» попал в тайский рехаб Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков второй год лечится в рехабе Таиланда

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Степан Меньщиков

Экс-звезда шоу «Дом-2» Степан Меньщиков в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» признался, что уже год живет и проходит лечение от зависимости в Таиланде. Шоумен сообщил, что проходит специальные процедуры. Меньшиков также назвал Таиланд «страной свободных нравов», в которой можно «делать все».

Я в Таиланде уже год нахожусь, прохожу процедуры в рехабе. Кто знает, тот знает. Тут страна свободных нравов, поэтому делай все, чтобы тебе и окружающим было хорошо, но не во вред, — пояснил Меньщиков в эфире.

Ранее сообщалось, что звезду «Дома-2» Дениса Мокроусова избили в Москве. Медики диагностировали у него перелом нижней челюсти со смещением и перелом лобной пазухи. Нападавшего задержали.

После ухода с шоу в 2020 году Мокроусов работал массажистом. Недавно он поссорился с соседом в районе Филевского парка, конфликт перерос в драку. Избитый экс-участник «Дома-2» вызвал скорую и полицию. С его оппонентом пообщались правоохранители.

До этого стало известно, что экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова приговорили к 1,5 года тюрьмы за разбой. Артиста обвиняли в нападении на девушку в Пятигорске, которая якобы была посредницей банды вымогателей. Гобозов несколько раз ударил ее, отобрал телефон и убежал, после чего мужчину задержали на десять суток, а затем возбудили уголовное дело и отправили под домашний арест.