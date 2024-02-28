Звезде «Дома-2» сломали челюсть в Москве Mash: в Москве избили экс-участника «Дома-2» Дениса Мокроусова

Telegram-канал Mash сообщил, что звезду «Дома-2» Дениса Мокроусова избили в Москве. По данным канала, у него перелом нижней челюсти со смещением и перелом лобной пазухи. Нападавшего уже задержали.

Канал выяснил, что после ухода с телестройки в 2020 году Мокроусов работал массажистом. Недавно он поссорился с соседом в районе Филевского парка, конфликт перерос в драку. Избитый экс-участник «Дома-2» вызвал скорую и полицию. С его противником теперь общаются правоохранители.

Ранее в Сети появился видеоролик, сделанный во время концерта рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Сербии. Перед началом вступления на сцену взобрался блогер Юрий Хованский и обратился к зрителям, употребив нецензурные слова. В ответ Моргенштерн набросился на него с кулаками. Судя по опубликованным кадрам, после начала драки разнимать участников потасовки начали охранники.

До этого Ленинградский районный суд приговорил предпринимателя Владимира Семенова, по делу об избиении актера Павла Прилучного в Калининграде, к трем годам лишения свободы условно. Подсудимый признал себя виновным частично, он указал, что не хотел причинить тяжкий вред здоровью потерпевшему, а нанес удар, защищаясь от нападения.