Моргенштерн избил блогера на глазах у фанатов Моргенштерн избил Хованского во время концерта в Сербии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

В Сети появился видеоролик, сделанный во время концерта рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Сербии. Перед началом вступления на сцену взобрался блогер Юрий Хованский и обратился к зрителям, употребив нецензурные слова. В ответ Моргенштерн набросился на него с кулаками.

Судя по опубликованным кадрам, после начала драки разнимать участников потасовки начали охранники. Соответствующие кадры размещены в Telegram-канале URA.RU.

Хованского после песни о теракте на мюзикле «Норд-Ост» обвиняли в оправдании терроризма. В 2022 году расследование прекратили в связи с истечением срока давности.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин ранее подтвердил, что музыканту запретили въезд в Эмираты. По его словам, рэпер «стал жертвой анонимного доноса в правоохранительные органы ОАЭ». Юрист уточнил, что власти ОАЭ закрыли музыканту въезд в Дубай после его интервью журналистке Ксении Собчак, которое было опубликовано в российских СМИ в ноябре 2023 года. По словам Жорина, поводом для такой радикальной меры стал «ложный донос» в правоохранительные органы Дубая.

Telegram-канал Mash сообщал, что Алишер Моргенштерн после запрета посещать ОАЭ повысил цены на свои выступления. По данным канала, музыкант был готов дать концерт за девять миллионов рублей и при соблюдении его райдера.