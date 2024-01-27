Моргенштерну запретили въезд в Дубай: при чем тут Собчак, что его ждет в РФ

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Моргенштерн

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обратился к властям Объединенных Арабских Эмиратов после того, как ему закрыли въезд в Дубай. Как связана с этим запретом журналистка Ксения Собчак и что артиста может ждать в России, если он решит вернуться — в материале NEWS.ru.

Где теперь будет жить Моргенштерн

Певец заявил, что после интервью журналистке Ксении Собчак его не пустили в Дубай, хотя он никогда не нарушал местные законы, не делал со сцены никаких политических заявлений, а его бизнес исправно приносил государству доход.

По словам артиста, Объединенные Арабские Эмираты стали для него вторым домом, к которому он испытывает самые теплые чувства из-за царящих там свободы, справедливости и безопасности. Официального обоснования запрета Моргенштерн, как он подчеркнул, так и не получил.

Теперь Моргенштерн собирается, по его словам, попробовать свои силы в США. Причем в Штаты, отметил артист, изначально он ехать никогда не хотел, однако теперь он не знает, где ему жить.

В ноябре 2023 года Telegram-канал Mash сообщал, что власти ОАЭ внесли Моргенштерна в черный список после его интервью Собчак. В беседе с телеведущей музыкант указывал, в частности, что ему легко обходить установленные правительством Эмиратов ограничения.

Как указывал Telegram-канал, 10 ноября в дубайском клубе Billionaire должен был состояться концерт Моргенштерна, однако мероприятие сорвалось за несколько часов до его начала. По данным Mash, отмена шоу произошла после звонка службы безопасности Дубая в администрацию клуба.

О чем рассказал адвокат Моргенштерна

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин подтвердил, что музыканту запретили въезд в Эмираты. По его словам, рэпер «стал жертвой анонимного доноса в правоохранительные органы ОАЭ».

«Власти ОАЭ закрыли музыканту въезд в Дубай еще до нового года, а точнее, после его интервью журналистке Ксении Собчак, которое было опубликовано в российских СМИ в ноябре 2023 года. Поводом для такой радикальной меры стал донос неизвестного, в кавычках, доброжелателя в правоохранительные органы Дубая», — приводит слова адвоката агентство ТАСС.

Юрист также утверждает, что «донос был ложным». Он выразил надежду, что власти Дубая и профильные органы разберутся в ситуации и изменят принятое решение. Больше он ничего комментировать не стал.

По данным ТАСС, в настоящее время Моргенштерн находится на одном из индонезийских островов.

Что говорила подруга Моргенштерна о его тоске по России

Моргенштерн очень скучает по России, мечтает вернуться, но боится проблем, заявляла в интервью NEWS.ru подруга рэпера блогер Рада Русских. Она отметила, что виделась с исполнителем во время поездок в Дубай. По ее словам, он «очень хочет в Россию, но пока не видит возможности».

«Морген очень скучает по России, хочет вернуться. Но боится того, что из-за статуса иноагента у него могут возникнуть здесь проблемы», — поделилась блогер.

По ее мнению, Моргенштерн нужен в России, так как он человек «молодой, умный, яркий, а кроме того, платил высокие налоги в нашей стране». В его песнях блогер также видит смысл и пользу.

«Людям ведь нужно где-то выплеснуть агрессию. Приходят в клуб, выпьют рюмку водки и поют Лепса или Моргена. Я не вижу сильной разницы между „Рюмкой на столе“ и хитами Моргенштерна. И люди, прооравшись в караоке, наутро не будут агрессивными», — считает Русских.

Блогер призвала профильные структуры продумать возможности «исправиться и реабилитироваться» для тех, кто по той или иной причине попал в список иноагентов.

Напомним, что Рада Русских объявила о своем желании баллотироваться в президенты России на выборах в марте 2024 года.

Что может ждать Моргенштерна в России

Уехавшие из России артисты выступили против своей родины, заявлял телеведущий Юрий Николаев. Он подчеркнул, что таким людям нет обратной дороги домой и для них должны быть закрыты все концертные площадки.

«Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей обратной дороги в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там — работайте, а обратной дороги быть не может ему или ей. Я патриот. Это от латинского слова „родина“», — сказал он.

Моргенштерн принес присягу ценностям, несовместимым с российскими, выражал мнение глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, некоторые средства массовой информации пытаются «реанимировать» артиста, заявляя, что он осознал свои ошибки.

«То, что он осознал, у него на лбу написано. Не образно, а графически. Это его степень осознания. Так и останется. Человек присягнул совершенно другому набору ценностей. Они описаны еще в Библии, у них название есть», — заявил он.

Активисты движения «Ветераны России» ранее обратились к Моргенштерну с предложением вернуться в Россию, если он выступит с концертом в зоне проведения специальной военной операции. Также важным условием для возвращения они назвали исключение нецензурных слов из текстов его песен.

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