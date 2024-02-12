Моргенштерн придумал, как заработать после запрета посещать ОАЭ Mash: Моргенштерн поднял цены на свои выступления после запрета на въезд в ОАЭ

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Telegram-канал Mash сообщает, что российский артист Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после запрета посещать ОАЭ повысил цены на свои выступления. По данным канала, музыкант готов дать концерт за девять миллионов рублей и при соблюдении его райдера.

Как пишет Mash, согласно требованиям исполнителя, организаторы должны взять на себя все расходы и вопросы, касающиеся виз, документов, таможенных сборов и оплаты авиабилетов, в райдер рэпера входят носки, трусы, аптечка, Hennessy VSOP и MacAllan 12-летней выдержки, овощи, лимон, сыры, соки и энергетики. По информации канала, если Моргенштерна не пропустят на границе, то гонорар в девять миллионов рублей все равно остается у певца.

Ранее адвокат Моргенштерна Сергей Жорин подтвердил, что музыканту запретили въезд в Эмираты. По его словам, рэпер «стал жертвой анонимного доноса в правоохранительные органы ОАЭ». Юрист уточнил, что власти ОАЭ закрыли музыканту въезд в Дубай после его интервью журналистке Ксении Собчак, которое было опубликовано в российских СМИ в ноябре 2023 года. По словам Жорина, поводом для такой радикальной меры стал «ложный донос» в правоохранительные органы Дубая.