Экс-участника «Дома-2» отправили в тюрьму Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов получил 1,5 года тюрьмы за разбой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова приговорили к 1,5 года тюрьмы за разбой, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Магамеда Исмаилова. По данным агентства, артиста обвиняли в нападении на девушку в Пятигорске, которая якобы была посредницей банды вымогателей. Гобозов несколько раз ударил ее, отобрал телефон и убежал, после чего мужчину задержали на десять суток, а затем возбудили уголовное дело и отправили под домашний арест, говорится в сообщении.

Сегодня Пятигорский городской суд признал Гобозова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — цитирует агентство слова юриста Гобозова.

В октябре 2023 года стало известно, что Гобозов задержан в Ставропольском крае за разбой, он был помещен под домашний арест. Ему грозило до 10 лет колонии за избиение девушки. Представители Гобозова утверждают, что она была посредницей в вымогательстве.

Позже звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что Гобозову будет сложно доказать свою невиновность по делу об избиении девушки. По его словам, наказание может быть смягчено в случае наличия доказательств, что потерпевшая участвовала в вымогательстве.