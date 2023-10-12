Адвокат Жорин рассказал, от чего зависит срок для Гобозова из «Дома-2» Адвокат Жорин: Гобозову из «Дома-2» будет сложно доказать свою невиновность

Фото: vk.com/Александр Гобозов

Александр Гобозов

Задержанному экс-участнику «Дома-2» Александру Гобозову будет сложно доказать свою невиновность по делу об избиении девушки, заявил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, наказание может быть смягчено в случае наличия доказательств, что потерпевшая участвовала в вымогательстве.

Адвокат подчеркнул, что в силу профессиональной этики не может комментировать дела, в которых не участвует, однако может рассказать, как бывает в аналогичных ситуациях. В данном случае, по его словам, все будет зависеть от того, захотят ли правоохранители копнуть глубже в ситуацию. Он пояснил, что часто люди, в отношении которых происходит противоправное действие, из-за своей эмоциональности превышают или нарушают закон.

Многое будет зависеть от того, как на это будут смотреть правоохранительные органы. К сожалению, часто бывает, что органам невыгодно копать глубоко. Они быстро собирают информацию, например, что мужчина ударил женщину, требовал что-то от нее, и видят в этом состав преступления. А что послужило причиной такого поведения, им изучать зачастую невыгодно, ведь это может стать смягчающим фактором или вовсе исключить состав преступления, — считает Жорин.

Если правоохранители подтвердят факт вымогательства, отмечает адвокат, то это может исключить состав преступления, по которому они уже возбудили уголовное дело. При этом в аналогичных случаях полиция могла даже не приобщать какие-то материалы и доказательства к делу, предупреждает Жорин. По его словам, бывают ситуации, когда полицейские не настроены на поиск истины, а намерены только обвинять.

Думаю, не открою истину, что часто уголовные дела носят обвинительный уклон. То есть они не направлены на поиск истины, а направлены на обвинение того, кого правоохранители считают виновным. Такая же история может случиться и с Александром Гобозовым, — сказал Жорин.

Ранее 12 октября стало известно, что бывший участник телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов задержан в Ставропольском крае за разбой, он сидит под домашним арестом. По данным Telegram-канала SHOT, ему грозит до 10 лет колонии за избиение девушки. Представители Гобозова утверждают, что она была посредницей в вымогательстве.