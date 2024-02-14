Водонаева подала в суд на блогера за слова о «прокремлевской проститутке» Водонаева подала в суд на блогера Петрова за оскорбление

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая и модель Алена Водонаева

Телеведущая и модель Алена Водонаева подала иск о защите чести и достоинства к блогеру-трансгендеру Андрею Петрову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за то, что тот публично назвал ее «прокремлевской проституткой». Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Водонаева требует удалить и опровергнуть порочащие ее сведения, а также взыскать с Петрова компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

13 февраля 2024 года Таганский районный суд города Москвы принял к производству и назначил подготовку к судебному разбирательству по исковому заявлению Водонаевой Алены Юрьевны к Петрову Андрею Вадимовичу о защите чести, достоинства, деловой репутации, в котором истец просит признать несоответствующими действительности сведения, распространенные Петровым, — говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года Водонаева написала заявление в полицию на Петрова с просьбой провести проверку на предмет распространения ложной информации о российской армии. По мнению Водонаевой, в его Telegram-канале часто появляются дискредитирующие ВС РФ посты. Кроме того, модель считает, что близкий к Петрову Telegram-канал опубликовал ее личные данные.

Конфликт Водонаевой и Петрова начался весной 2023 года после того, как телеведущая опубликовала шуточное фото с собакой Рексом, написав, что «готовится вступить в ЧВК „Вагнер“». Петров назвал пост Водонаевой «рекламой фашистской организации» и оскорбил модель. Сначала Водонаева написала заявление в отдел полиции по Обручевскому району о клевете, а затем решила привлечь блогера по ст. 207.3 УК РФ о дискредитации армии России, по которой может быть возбуждено уголовное дело, а сам Петров — отправиться в места лишения свободы.