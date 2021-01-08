Жена Меньщикова рассказала, как спасти брак от разрушения

https://static.news.ru/photo/0c34d30a-5289-11eb-97fc-fa163e074e61_660.jpg Ангелина и Степан Меньщиковы Фото: angelinathailand/instagram.com

Жена бывшего участника проекта «Дом-2» Степана Меньщикова Ангелина Монах на своей официальной странице в социальной сети поделилась переживаниями. Она рассказала, что с появлением ребёнка их отношения с благоверным стали напряжёнными. Дело в том, что звезду, очевидно, не очень прельщает брак.

По словам Монах, Меньщикова нервирует семейная жизнь, в которую входят плач ребёнка, стирка, уборка и так далее. Это и есть, отметила Ангелина, первые признаки возникновения «бытовухи». Однако сдаваться женщина не собирается. Она поделилась с подписчиками личными правилами, соблюдение которых необходимо для спасения брака.

В числе лайфхаков Монах назвала принятие и осознание, распределение обязанностей, времяпрепровождение без детей. Также она посоветовала парам разнообразить свою сексуальную жизнь и больше времени проводить за разговорами.

Делитесь секретами, новостями из вашей жизни. Интересуйтесь внутренним миром друг друга, — написала Монах в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывшая жена Степана Меньщикова Евгения Шалаева заявила, что мужчина не платит алименты. Он ответил, что женщине пора начать зарабатывать деньги самостоятельно.

По его словам, она должна покупать детям и себе еду наравне с ним.