Шоу-бизнес

Степан Меньшиков не помогает бывшей с содержанием своих детей

18:01, 12 апреля 2020

Бывшая жена звезды «Дома-2» Степана Меньшикова Евгения Шалаева заявила, что мужчина не платит алименты. Он ответил, что женщине пора начать зарабатывать деньги самостоятельно.

По его словам, она должна покупать детям и себе еду наравне с ним, передаёт StarHit.

Я устроил своих детей в садик. Я их прописал у себя в квартире в Ивантеевке. У них есть путёвка в садик. Путёвка в садик стоит пять тысяч рублей на каждого человека. Пусть отведёт детей в садик и идёт работать, — подчеркнул он.

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