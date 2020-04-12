Степан Меньшиков не помогает бывшей с содержанием своих детей

Бывшая жена звезды «Дома-2» Степана Меньшикова Евгения Шалаева заявила, что мужчина не платит алименты. Он ответил, что женщине пора начать зарабатывать деньги самостоятельно.
По его словам, она должна покупать детям и себе еду наравне с ним,
Я устроил своих детей в садик. Я их прописал у себя в квартире в Ивантеевке. У них есть путёвка в садик. Путёвка в садик стоит пять тысяч рублей на каждого человека. Пусть отведёт детей в садик и идёт работать, — подчеркнул он.
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